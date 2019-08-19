 У ОАЕ навчилися вирощувати овочі та фрукти без води та ґрунту. У чому секрет? | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.07.2020

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Економіка

У ОАЕ навчилися вирощувати овочі та фрукти без води та ґрунту. У чому секрет?

Вертикальне сільське господарство повинне вирішити проблему забезпечення овочами та фруктами населення Об'єднаних Арабських Еміратів та регіону. Як воно залежить від довкілля і як впливає на нього - у матеріалі DW.

Помідори в пустелі - це реальність

Помідори в пустелі - це реальність

В Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) у середньому всього лише 12 дощових днів на рік. І лише один відсоток території країни, що складається з семи еміратів, придатний для сільського господарства. Тому недивно, що 80 відсотків аграрної продукції у ОАЕ завозять із-за кордону. Нещодавно тут вирішили самостійно вирощувати сільськогосподарські культури, щоб забезпечити потреби у продуктах харчування населення країни та навіть усього регіону.

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При цьому за основу взяли вертикальне сільське господарство, у розвиток котрого ОАЕ інвестують мільйони доларів. Йдеться про високотехнологічні агропромислові комплекси, які функціонують без дотримання умов, необхідних для традиційного сільського господарства.

Вертикальні теплиці - ноу-хау в ОАЕ

Відтоді в ОАЕ ринулися фірми, що володіють інноваційними технологіями, які дозволяють, наприклад, вирощувати агрокультури із мінімальними затратами води. Це надзвичайно важливо для країни, що розташована серед пісків.

Скай Курц

Скай Курц


Скай Курц (Sky Kurtz) - засновник компанії Pure Harvest Smart Farms. У 2017 році він звів у Абу-Дабі першу вертикальну теплицю, у якій рослини вирощують без ґрунту в декілька ярусів за допомогою світлодіодного освітлення та спеціальної системи зрошення, яка дозволяє заощаджувати воду для поливу та швидше збирати врожай. "Коли я на початку розповідав комусь, що маю намір вирощувати помідори у пустелі, мене вважали за божевільного", - згадує Курц. Але нині його ідея широко поширена в Об'єднаних Арабських Еміратах.

"Для того щоб салат виріс у нормальних умовах, на полі, потрібні 30-40 днів. У нашій теплиці для цього достатньо 10-12 днів", - розповідає Марк Ошима, співзасновник фірми Aerofarms, що отримала фінансову підтримку від влади Абу-Дабі для створення вертикальної теплиці у столиці ОАЕ. У 2021 році у ній мають вирощувати близько 800 видів різноманітних сільськогосподарських культур.

Які переваги вертикального сільського господарства

Переваги вертикальних теплиць у тому, що для вирощування рослин у них практично не потрібен ґрунт, а води потрібно на 95 відсотків менше, ніж у традиційному сільському господарстві. А це надзвичайно важливо для ОАЕ.

У вертикальних теплицях рослини вирощують переважно у два способи. Перший - гідропоніка, це коли потрібні мінерали та поживні речовини рослини отримують із спеціального розчину, який знаходиться навколо коріння. Другий спосіб - аеропоніка, коли поживні речовини рослини отримують через аерозоль.

Для вирощування овочів та фруктів у вертикальній теплиці майже не потрібні вода і зовсім не треба ґрунту

Для вирощування овочів та фруктів у вертикальній теплиці майже не потрібні вода і зовсім не треба ґрунту

На потреби сільського господарства йдуть 70 відсотків усіх запасів прісної води на планеті. Оскільки в ОАЕ для вирощування сільськогосподарських культур використовують лише ґрунтові води, це є справжньою проблемою. За даними науковців з організації ICBA, що фінансується владою країни та спеціалізується на дослідженні аграрних процесів, рівень ґрунтових вод знижується швидше, ніж відбувається поповнення їхніх запасів за рахунок дощової чи річкової води.

Як вертикальні теплиці впливають на довкілля

"В ОАЕ вода дуже дорога. А електроенергія за рахунок субсидій держави, навпаки, дешева", - пояснює Ян Вестра із нідерландського концерну Priva, що постачає техніку та програмне забезпечення для вертикальних теплиць. Для забезпечення роботи такої теплиці необхідне безперебійне постачання електроенергії. Адже увесь процес вирощування рослин у такий спосіб дуже енерговитратний, він відбувається за допомогою світлодіодного освітлення та роботи системи вентиляції й охолодження повітря.

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Як відзначають експерти, якщо говорити про вплив на довкілля, то висока затрата енергії - вагомий недолік. Адже електроенергія в цьому регіоні здебільшого виробляється з невідновлювальних джерел, що сприяє збільшенню викидів СО2 в атмосферу та є причиною глобальної зміни клімату.

Так виглядають вертикальні теплиці

Так виглядають вертикальні теплиці

Наслідки цього процесу дуже відчутні і в країнах Перської затоки. Відповідно до нещодавнього дослідження, середня температура повітря до 2050 року може підвищитися у регіоні на 2,5 градуса, що у найближчі 70 років суттєво знизить і без того вкрай низький рівень опадів. Тому, окрім вирішення проблеми продовольчої безпеки під час впровадження нових технологій, потрібно думати і про охорону довкілля.

У Саудівській Аравії, на відміну від ОАЕ, фірма Pure Harvest будує теплиці, оснащені сонячними батареями. Віллем ван дер Шанс, науковець із Вагенінгенського університету в Нідерландах, переконаний у тому, що технології, які базуються на отриманні енергії з відновлювальних джерел, обов'язково потрібно задіювати у вертикальному сільському господарстві. Ісмахан Елуафі з організації ІСВА визнає, що вертикальним теплицям в ОАЕ потрібен час, щоб повністю відповідати стандартам "зеленої енергетики", але він вважає таку форму сільського господарства "дуже багатообіцяючою".

"Зелена енергетика" та продовольча безпека

Інтерес до "зеленої енергетики" у регіоні демонструють не менш сильно, ніж бажання убезпечити себе від дефіциту продуктів харчування у випадку посухи чи пандемії. До 2050 року ОАЕ хочуть половину потреби в електроенергії забезпечувати з відновлювальних джерел.

Фред Руджит, експерт з вертикального сільського господарства у концерні Priva, пояснює, що якщо потрібно враховувати, наскільки виробництво того чи іншого продовольчого продукту шкодить довкіллю, то варто звертати увагу на процес його транспортування та зберігання. Вертикальні теплиці потребують більше енергії, ніж виробництво сільгосппродукції у звичайний спосіб. Але витрати на транспортування продукції, наприклад, літаком чи морем, у першому випадку відсутні. Крім цього, Руджит вказує на те, що під час вирощування овочів та фруктів у регіоні використовують менше води та пестицидів, а споживачі отримують свіжіший товар завдяки тому, що доставка відбувається значно швидше.

  • Насіння льону

    Найпопулярніший у Німеччині суперфуд

    Насіння льону

    Насіння льону звичайного нічим не поступаються "заморському" суперфуду - насінню чіа. Експерти вважають льон рекордсменом за вмістом ненасичених кислот Омега-3. У Німеччині насіння льону традиційно додають до мюслі, до хлібних виробів або сирних соусів, які подають до відвареної "в мундирі" картоплі - на обід.

  • Буряк

    Найпопулярніший у Німеччині суперфуд

    Буряк

    Буряк, за народними повір'ями, надає силу тим, хто ослаб, відвагу тим, кого долають страхи, а сум (або зимову нудьгу) перетворює на радість... Нагадаємо, що крім темно-бордового кольору, цей класичний для німецької кухні коренеплід є джерелом важливих вітамінів і мікроелементів.

  • Кропива

    Найпопулярніший у Німеччині суперфуд

    Кропива

    Вона може не тільки жалити. Кропиву вважають джерелом корисних речовин. Серед них - мінеральні солі та вітаміни A, C, E. Збирати її краще в рукавицях, але під час обробки жалячі ворсинки ламаються. Тому кропиву можна вживати без страху - в салаті, супі або освіжаючому смузі.

  • Вишні

    Найпопулярніший у Німеччині суперфуд

    Вишні

    Вишні - ще одне джерело необхідних нам вітамінів, мікроелементів (мідь, залізо, цинк та інші) та макроелементів (калій, кальцій, фосфор, магній), а також низки органічних кислот. Вишні (як і солодка черешня) - зміцнюють імунітет, покращують роботу мозку і навіть допомагають налагодити сон.

  • Чорниці

    Найпопулярніший у Німеччині суперфуд

    Чорниці

    Чорниці містять більше антиоксидантів, ніж будь-які інші овочі і фрукти. Ідеальний профілактичний засіб проти простудних і серцево-судинних захворювань та алергій на шкірі. На думку експертів, це чудовий вітамін для нашого мозку. Мало чим поступаються чорницям ягоди темного і червоного кольорів: смородина, ожина, журавлина, брусниця...

  • Обліпиха

    Найпопулярніший у Німеччині суперфуд

    Обліпиха

    Вміст вітаміну С в плодах обліпихи є в багато разів вищим, ніж, наприклад, в апельсинах або лимонах. Прихильники веганства цінують ці ягоди і за наявність вітаміну В12, що міститься зазвичай в продуктах тваринного походження. Німецька батьківщина обліпихи - прибережні райони Балтійського моря.

  • Гарбузове насіння

    Найпопулярніший у Німеччині суперфуд

    Гарбузове насіння

    Завдяки вмісту в них селену, вітаміну Е, магнезію, білку, ненасичених жирних кислот омега-3, інших вітамінів і мікроелементів, насіння гарбуза дуже корисне для профілактики появи зморшок. А чайною ложкою олії з насіння гарбуза в Німеччині присмачують традиційний гарбузовий суп.

  • Чорна смородина

    Найпопулярніший у Німеччині суперфуд

    Чорна смородина

    Ароматні ягоди чорної смородини - місцевий конкурент суперфуду з Китаю - ягодам годжі (або дерези звичайної). Корисних речовин і вітамінів в смородині аж ніяк не менше, а ось калорій (якщо не захоплюватися нею у вигляді варення) в ній мало.

  • Яблука

    Найпопулярніший у Німеччині суперфуд

    Яблука

    Щорічно кожен житель Німеччини з'їдає в середньому 17 кілограмів яблук. Низькокалорійний продукт містить велику кількість вітамінів і органічних кислот і, як відомо, позитивно впливає на діяльність мозку, серця, корисний для шкіри, знижує ризик захворювання на діабет.

  • Капуста Кейл

    Найпопулярніший у Німеччині суперфуд

    Капуста Кейл

    Грюнколь, або капуста Кейл - зимовий вид капусти, популярний в Німеччині. Вона добре поєднується з ковбасою або картоплею. Ста грамів капусти вистачить, щоб забезпечити організм добовою дозою вітаміну С. У капусті Кейл в достатній кількості містяться вітамін А, залізо і кальцій.

    Автор: Інґа Ваннер


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Помідори в пустелі - це реальність

Овочі та фрукти без води та ґрунту в ОАЕ. У чому секрет?

Вертикальне сільське господарство має вирішити проблему забезпечення овочами та фруктами ОАЕ та регіон.  

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