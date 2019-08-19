У ОАЕ навчилися вирощувати овочі та фрукти без води та ґрунту. У чому секрет?

В Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) у середньому всього лише 12 дощових днів на рік. І лише один відсоток території країни, що складається з семи еміратів, придатний для сільського господарства. Тому недивно, що 80 відсотків аграрної продукції у ОАЕ завозять із-за кордону. Нещодавно тут вирішили самостійно вирощувати сільськогосподарські культури, щоб забезпечити потреби у продуктах харчування населення країни та навіть усього регіону.

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При цьому за основу взяли вертикальне сільське господарство, у розвиток котрого ОАЕ інвестують мільйони доларів. Йдеться про високотехнологічні агропромислові комплекси, які функціонують без дотримання умов, необхідних для традиційного сільського господарства.

Вертикальні теплиці - ноу-хау в ОАЕ

Відтоді в ОАЕ ринулися фірми, що володіють інноваційними технологіями, які дозволяють, наприклад, вирощувати агрокультури із мінімальними затратами води. Це надзвичайно важливо для країни, що розташована серед пісків.

Скай Курц



Скай Курц (Sky Kurtz) - засновник компанії Pure Harvest Smart Farms. У 2017 році він звів у Абу-Дабі першу вертикальну теплицю, у якій рослини вирощують без ґрунту в декілька ярусів за допомогою світлодіодного освітлення та спеціальної системи зрошення, яка дозволяє заощаджувати воду для поливу та швидше збирати врожай. "Коли я на початку розповідав комусь, що маю намір вирощувати помідори у пустелі, мене вважали за божевільного", - згадує Курц. Але нині його ідея широко поширена в Об'єднаних Арабських Еміратах.

"Для того щоб салат виріс у нормальних умовах, на полі, потрібні 30-40 днів. У нашій теплиці для цього достатньо 10-12 днів", - розповідає Марк Ошима, співзасновник фірми Aerofarms, що отримала фінансову підтримку від влади Абу-Дабі для створення вертикальної теплиці у столиці ОАЕ. У 2021 році у ній мають вирощувати близько 800 видів різноманітних сільськогосподарських культур.

Які переваги вертикального сільського господарства

Переваги вертикальних теплиць у тому, що для вирощування рослин у них практично не потрібен ґрунт, а води потрібно на 95 відсотків менше, ніж у традиційному сільському господарстві. А це надзвичайно важливо для ОАЕ.

У вертикальних теплицях рослини вирощують переважно у два способи. Перший - гідропоніка, це коли потрібні мінерали та поживні речовини рослини отримують із спеціального розчину, який знаходиться навколо коріння. Другий спосіб - аеропоніка, коли поживні речовини рослини отримують через аерозоль.

Для вирощування овочів та фруктів у вертикальній теплиці майже не потрібні вода і зовсім не треба ґрунту

На потреби сільського господарства йдуть 70 відсотків усіх запасів прісної води на планеті. Оскільки в ОАЕ для вирощування сільськогосподарських культур використовують лише ґрунтові води, це є справжньою проблемою. За даними науковців з організації ICBA, що фінансується владою країни та спеціалізується на дослідженні аграрних процесів, рівень ґрунтових вод знижується швидше, ніж відбувається поповнення їхніх запасів за рахунок дощової чи річкової води.

Як вертикальні теплиці впливають на довкілля

"В ОАЕ вода дуже дорога. А електроенергія за рахунок субсидій держави, навпаки, дешева", - пояснює Ян Вестра із нідерландського концерну Priva, що постачає техніку та програмне забезпечення для вертикальних теплиць. Для забезпечення роботи такої теплиці необхідне безперебійне постачання електроенергії. Адже увесь процес вирощування рослин у такий спосіб дуже енерговитратний, він відбувається за допомогою світлодіодного освітлення та роботи системи вентиляції й охолодження повітря.

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Як відзначають експерти, якщо говорити про вплив на довкілля, то висока затрата енергії - вагомий недолік. Адже електроенергія в цьому регіоні здебільшого виробляється з невідновлювальних джерел, що сприяє збільшенню викидів СО2 в атмосферу та є причиною глобальної зміни клімату.

Так виглядають вертикальні теплиці

Наслідки цього процесу дуже відчутні і в країнах Перської затоки. Відповідно до нещодавнього дослідження, середня температура повітря до 2050 року може підвищитися у регіоні на 2,5 градуса, що у найближчі 70 років суттєво знизить і без того вкрай низький рівень опадів. Тому, окрім вирішення проблеми продовольчої безпеки під час впровадження нових технологій, потрібно думати і про охорону довкілля.

У Саудівській Аравії, на відміну від ОАЕ, фірма Pure Harvest будує теплиці, оснащені сонячними батареями. Віллем ван дер Шанс, науковець із Вагенінгенського університету в Нідерландах, переконаний у тому, що технології, які базуються на отриманні енергії з відновлювальних джерел, обов'язково потрібно задіювати у вертикальному сільському господарстві. Ісмахан Елуафі з організації ІСВА визнає, що вертикальним теплицям в ОАЕ потрібен час, щоб повністю відповідати стандартам "зеленої енергетики", але він вважає таку форму сільського господарства "дуже багатообіцяючою".

"Зелена енергетика" та продовольча безпека

Інтерес до "зеленої енергетики" у регіоні демонструють не менш сильно, ніж бажання убезпечити себе від дефіциту продуктів харчування у випадку посухи чи пандемії. До 2050 року ОАЕ хочуть половину потреби в електроенергії забезпечувати з відновлювальних джерел.

Фред Руджит, експерт з вертикального сільського господарства у концерні Priva, пояснює, що якщо потрібно враховувати, наскільки виробництво того чи іншого продовольчого продукту шкодить довкіллю, то варто звертати увагу на процес його транспортування та зберігання. Вертикальні теплиці потребують більше енергії, ніж виробництво сільгосппродукції у звичайний спосіб. Але витрати на транспортування продукції, наприклад, літаком чи морем, у першому випадку відсутні. Крім цього, Руджит вказує на те, що під час вирощування овочів та фруктів у регіоні використовують менше води та пестицидів, а споживачі отримують свіжіший товар завдяки тому, що доставка відбувається значно швидше.