У Німеччині хочуть скасувати шкільні оцінки

У німецькій федеральній землі Гессен вирішили відмовитися від традиційних оцінок. Тепер державні школи (їх у землі майже 1800) можуть за бажанням скасувати оцінки й повністю перейти від "цифр" до детальних письмових характеристик. Виняток зробили лише для старших класів гімназії, адже випускникам для вступу до ВИШів потрібен середній бал атестату. Це рішення викликало гострі суперечки по всій Німеччині.

Прихильники скасування оцінок вважають, що ставити бали - непедагогічно, що поділ учнів на успішних і неуспішних застарів, що низькі бали забирають у дітей бажання вчитися. Окрім, так би мовити, ідеологічних і психологічних аргументів, наводять і суто практичні. На думку Ільки Гоффманн (Ilka Hoffmann), яка входить до правління профспілки співробітників просвіти, письмова характеристика дає змогу оцінювати успішність учня з урахуванням нюансів краще, ніж у випадку з абстрактними балами.

Молодших школярів у Німеччині не сварять

У молодших класах початкових шкіл багатьох федеральних земель Німеччини оцінки вже давно не ставлять. Відбувається наступне: у характеристиці після закінчення навчального року або півріччя пишуть: "Пройшов курс із природознавства". Або так: "Виявляв активність на уроках природознавства". Або навіть так: "Вирізнявся своєю активністю на уроках природознавства". Зрозуміла різниця?

У німецькій початковій школі не заведено у підсумкових характеристиках сварити школярів за будь-що, - лише хвалити. Але батьки чудово розуміють, що значить, наприклад, така фраза: "Активно обговорював з однокласниками почуте від учительки на уроці географії". Тобто, простою мовою, розмовляв під час уроку.

Такі формулювання, з одного боку, багато кажуть про успішність і поведінку школярів, впевнений Флоріан Кізер (Florian Kieser), котрий протягом кількох років був заступником голови Учнівської ради землі Баден-Вюртемберг. З іншого боку - не відбивають бажання навчатися, не засмучують школярів (і, що не менш важливо, їхніх батьків) через те, що у сусідки по парті табель та атестат кращі. "Діти мають прагнути покращувати знання, а не бали, - підкреслюють прихильники скасування шкільних оцінок у Німеччині, - і не мають боятися отримати четвірку, п’ятірку чи шестірку" (це найгірші бали у німецькій системі).

Оцінки й школа життя

Так воно і є, заперечують прихильники оцінок, але чому ми завжди говоримо про погані бали? Адже також існують хороші й навіть відмінні оцінки! Вони є чудовим стимулом для дітей: є до чого прагнути, підкреслює президент Німецького союзу вчителів Гайнц-Петер Майдінґер (Heinz-Peter Meidinger). Хочеться ще краще написати наступну контрольну, якщо, скажімо, за попередню ти отримав трійку.

У німецькій системі "1" - найвища оцінка

Конкретні бали показують рівень знання відповідного матеріалу, впевнений Майдінгер, і потрібно обов’язково знати свої слабкі сторони, щоб посилено над ними працювати. Оцінки в школі - це зовсім не фактор залякування, а лише орієнтир у навчанні, впевнені "традиціоналісти". На твердження противників шкільних оцінок, нібито бали занадто "тиснуть" на "бідних учнів", заперечують: такий "тиск" - набагато менший, ніж у дорослому житті, де також треба йти до успіху, прагнути більшого. Школа життя - це зовсім не погано.

Хай там як, освіта у Німеччині, так само як і культура, - це прерогатива федеральних земель, тобто фактичне скасування оцінок у Гессені геть не означає, що їх також зобов’язані скасувати в інших німецьких землях. Малоймовірно, що десь вирішать діяти за прикладом Гессену. Адже судячи з результатів соціологічного опитування, яке щойно провів Інститут дослідження суспільної думки Emnid, у Німеччині 75 відсотків респондентів підтримують шкільні оцінки, й лише 18 відсотків хочуть їх скасувати.