 У Німеччині тисячі людей протестували проти вирубки Гамбахського лісу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.10.2018

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Новини

У Німеччині тисячі людей протестували проти вирубки Гамбахського лісу

Напередодні Вищий адміністративний суд федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія тимчасово заборонив концерну RWE вирубку дерев в районі вугільного розрізу Гамбах.

Демонстрація на захист Гамбахського лісу 6 жовтня 2018 року

Демонстрація на захист Гамбахського лісу 6 жовтня 2018 року

За даними організаторів, близько 50 тисяч людей у суботу, 6 жовтня, взяли участь в акції протесту проти вирубки Гамбахського лісу , що на заході Німеччини, а також видобутку бурого вугілля. У поліції відмовилися від оцінки ківлькості протестувальників.  "Це - найбільша демонстрація, яку будь-коли бачили у Рейнському вугледобувному регіоні", - сказав Дірк Янсен (Dirk Jansen), представник керівництва Німецької федерації з питань довкілля та захисту природи (BUND). В акції проти видобутку вугілля і вирубки лісу взяли участь екологічні організації Greenpeace, BUND, NaturFreunde Deutschlands, Campact.

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Тисячі людей вийшли на демонстрацію проти видобутку кам'яного вугілля поблизу вугільного кар'єра Гамбах у Німеччині. Акція відбулася за день до початку кліматичної конференції ООН у Бонні. (05.11.2017)

Активісти протестують проти планів німецького енергетичного концерну RWE вирубати частину дерев у лісі біля вугільного кар'єра Гамбах. (23.09.2018)

Ліс мав бути частково зрубаний задля видобутку бурого вугілля енергетичним концерном RWE. Однак захисники довкілля називають Гамбахський ліс чи не останнім реліктовим лісом Центральної Європи і виступають проти планів RWE вирубувати вікові дерева. Протистояння триває вже кілька років.

У п'ятницю, 5 жовтня, Вищий адміністративний суд федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія тимчасово заборонив концерну RWE вирубку дерев в районі вугільного розрізу Гамбах - доти, поки не буде ухвалене рішення за скаргою екологічної організації BUND NRW на план роботи буровугільного кар'єра RWE з 2018 по 2020 рік. Інший суд також у п'ятницю дозволив проводити протест, заборони якого добивалася RWE.

Раніше екоактивісти у відповідь на плани енергетичного концерну почати вирубку частини дерев Гамбахського лісу закликали до масштабної акції непокори і побудували імпровізований табір прямо на деревах. Адміністративний суд Кельна, пославшись на вимоги протипожежної безпеки, ухвалив рішення про його знесення. Відповідна поліцейська операція була припинена через трагічну загибель журналіста, який упав з висячого містка. Через деякий час знесення продовжили. Станом на вівторок, 2 жовтня, поліція демонтувала 86 будиночків.

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