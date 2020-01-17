У Німеччині рекорд "зеленого" струму, але енергія вітру "пробуксовує" (відео)

Хоча Німеччина активно підтримує "Північний потік-2", основну ставку Берлін робить на розвиток "зеленої" електрики. Значну роль у цьому відводять енергії вітру. Однак розвиток вітроенергетики помітно сповільнився. Чому?
У Німеччині вироблено рекордну кількість "зеленої" електрики. У 2019 році 46 відсотків електроенергії тут виробили з альтернативних джерел. А 2030 року їхня частка має зрости до 65%. Значну роль у цьому відводять енергії вітру. Протягом багатьох років вітроенергетика у Німеччині була прибутковим бізнесом. Утім, останніми роками ця галузь "пробуксовує". Чому - дивіться у репортажі DW:
2019 року 46 відсотків електроенергії в Німеччині виробили з відновлюваних джерел, а використання вугілля в енергетиці помітно зменшилося. Екологи вважають, що цього замало, і вимагають подальшого зменшення викидів СО2. (15.01.2020)
Понад рік українські виробники електрики з енергії сонця й вітру виграють не лише від надзвичайно високих зелених тарифів, за якими вони продають її державі, але й від податкових пільг. Тепер цьому можуть покласти край. (14.01.2020)