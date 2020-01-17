 У Німеччині рекорд ″зеленого″ струму, але енергія вітру ″пробуксовує″ (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 17.01.2020

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Економіка

У Німеччині рекорд "зеленого" струму, але енергія вітру "пробуксовує" (відео)

Хоча Німеччина активно підтримує "Північний потік-2", основну ставку Берлін робить на розвиток "зеленої" електрики. Значну роль у цьому відводять енергії вітру. Однак розвиток вітроенергетики помітно сповільнився. Чому?

Ukraine Windfarm in der Umgebung von Odessa (picture-alliance/Photoshot)

Енергія вітру - це 25% виробленого в Німеччині струму

У Німеччині вироблено рекордну кількість "зеленої" електрики. У 2019 році 46 відсотків електроенергії тут виробили з альтернативних джерел. А 2030 року їхня частка має зрости до 65%. Значну роль у цьому відводять енергії вітру. Протягом багатьох років вітроенергетика у Німеччині була прибутковим бізнесом. Утім, останніми роками ця галузь "пробуксовує". Чому - дивіться у репортажі DW:

 

DW.COM

У Німеччині вироблено рекордну кількість "зеленої" електрики

2019 року 46 відсотків електроенергії в Німеччині виробили з відновлюваних джерел, а використання вугілля в енергетиці помітно зменшилося. Екологи вважають, що цього замало, і вимагають подальшого зменшення викидів СО2. (15.01.2020)  

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Альтернативні ландшафти Німеччини

На оновлювальні джерела в Німеччині вже припадає понад 40 відсотків загального обсягу електроенергії, що виробляється в країні. (30.07.2019)  

Аудіо й відео до теми

Від вітру і сонця до біомаси: як "зеленіє" українська енергетика (31.01.2019)  

Сонячна енергія Чорнобиля: станція в зоні відчуження (03.12.2018)  

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