У Німеччині рекорд "зеленого" струму, але енергія вітру "пробуксовує" (відео)

У Німеччині вироблено рекордну кількість "зеленої" електрики. У 2019 році 46 відсотків електроенергії тут виробили з альтернативних джерел. А 2030 року їхня частка має зрости до 65%. Значну роль у цьому відводять енергії вітру. Протягом багатьох років вітроенергетика у Німеччині була прибутковим бізнесом. Утім, останніми роками ця галузь "пробуксовує". Чому - дивіться у репортажі DW: