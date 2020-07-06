У Німеччині продовжили обов’язкове носіння масок у транспорті та в магазинах

У боротьбі з поширенням коронавірсної інфекції в Німеччині вирішили продовжити обов’язкове носіння захисних масок у громадських місцях, зокрема у транспорті та в магазинах. Про це у понеділок, 6 липня, домовилися міністри охорони здоров'я 16-ти федеральних земель країни під час відеоконференції за участі федерального міністра охорони здоров'я ФРН Єнса Шпана (Jens Spahn). В якості одного з обґрунтувань рішення було вказано, що у жителів країни не повинно виникати оманливе враження, ніби пандемія вже минула, повідомляє агенція новин dpa з посиланням на учасників конференції.

Раніше цього дня канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) виступила категорично проти пропонованого скасування носіння захисних масок у громадських місцях. "Усюди, де в суспільному житті немає можливості дотримуватися мінімальної дистанції, маски є важливим засобом, від якого, з теперішньої точки зору, відмовлятися й надалі не потрібно", - переказав слова Меркель речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Читайте також: У Швейцарії у громадському транспорті тепер треба носити маски

Це також є "чіткою позицією" усього федерального уряду, наголосив Зайберт. "Тобто, в автобусі, метро чи закладах роздрібної торгівлі носіння масок має залишатися обов'язковим", - додав він.

Таким чином, федеральний уряд виступив проти ініціативи окремих земель, зокрема Мекленбургу-Передньої Померанії та Нижньої Саксонії, пом'якшити або ж скасувати обов'язкове носіння захисних масок у роздрібній торгівлі.

Позицію Меркель підтримали також керівники партнерів християнських демократів у урядовій коаліції - Християнсько-соціального союзу та Соціал-демократичної партії Німеччини. Також за збереження цього протиепідемічного заходу висловилися і глави урядів переважної більшості земель країни.

Читайте також: Коронавірус в Бразилії: Болсонару заветував закон про обов'язкове носіння масок

Тим часом лідер правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно Крупалла (Tino Chrupalla) вимагав повністю скасувати обов'язкове носіння масок. За його словами, ефективність цього заходу з медичної точки зору є спірною, до того ж носіння масок б'є по роздрібній торгівлі, оскільки багато людей не мають бажання здійснювати покупки у масках. Цю аргументацію підтвердив і речник галузевого об'єднання роздрібної торгівлі, який вказав на відповідне дослідження щодо гірших настроїв покупців.

Дивитись відео 02:49 Поділитись Пластикове сміття і пандемія: як вирішити проблему? (28.05.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3cv3X Пластикове сміття і пандемія: як вирішити проблему? (28.05.2020)

Читайте також: У Тюрингії скасували обмеження соціальних контактів

На початку поширення коронавірусної інфекції у Німеччині скептично ставилися до носіння захисних масок, уряд також не рекомендував їхнього використання. Тоді у країні спостерігався і дефіцит цього товару. Зміна позиції відбулася у квітні, коли водночас із певними послабленнями карантинних заходів уряди земель запровадили обов'язкове носіння масок у магазинах та транспорті, аргументуючи це необхідністю захисту оточуючих.