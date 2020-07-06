У Німеччині продовжили обов’язкове носіння масок у транспорті та в магазинах
Відповідне рішення погодили міністри охорони здоров'я федеральних земель. Одне з обґрунтувань: у жителів країни не повинно виникати оманливе враження, ніби пандемія вже минула.
У Німеччині продовжили обов’язкове носіння масок у транспорті та в магазинах
У боротьбі з поширенням коронавірсної інфекції в Німеччині вирішили продовжити обов’язкове носіння захисних масок у громадських місцях, зокрема у транспорті та в магазинах. Про це у понеділок, 6 липня, домовилися міністри охорони здоров'я 16-ти федеральних земель країни під час відеоконференції за участі федерального міністра охорони здоров'я ФРН Єнса Шпана (Jens Spahn). В якості одного з обґрунтувань рішення було вказано, що у жителів країни не повинно виникати оманливе враження, ніби пандемія вже минула, повідомляє агенція новин dpa з посиланням на учасників конференції.
Раніше цього дня канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) виступила категорично проти пропонованого скасування носіння захисних масок у громадських місцях. "Усюди, де в суспільному житті немає можливості дотримуватися мінімальної дистанції, маски є важливим засобом, від якого, з теперішньої точки зору, відмовлятися й надалі не потрібно", - переказав слова Меркель речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).
Це також є "чіткою позицією" усього федерального уряду, наголосив Зайберт. "Тобто, в автобусі, метро чи закладах роздрібної торгівлі носіння масок має залишатися обов'язковим", - додав він.
Таким чином, федеральний уряд виступив проти ініціативи окремих земель, зокрема Мекленбургу-Передньої Померанії та Нижньої Саксонії, пом'якшити або ж скасувати обов'язкове носіння захисних масок у роздрібній торгівлі.
Позицію Меркель підтримали також керівники партнерів християнських демократів у урядовій коаліції - Християнсько-соціального союзу та Соціал-демократичної партії Німеччини. Також за збереження цього протиепідемічного заходу висловилися і глави урядів переважної більшості земель країни.
Тим часом лідер правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно Крупалла (Tino Chrupalla) вимагав повністю скасувати обов'язкове носіння масок. За його словами, ефективність цього заходу з медичної точки зору є спірною, до того ж носіння масок б'є по роздрібній торгівлі, оскільки багато людей не мають бажання здійснювати покупки у масках. Цю аргументацію підтвердив і речник галузевого об'єднання роздрібної торгівлі, який вказав на відповідне дослідження щодо гірших настроїв покупців.
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На початку поширення коронавірусної інфекції у Німеччині скептично ставилися до носіння захисних масок, уряд також не рекомендував їхнього використання. Тоді у країні спостерігався і дефіцит цього товару. Зміна позиції відбулася у квітні, коли водночас із певними послабленнями карантинних заходів уряди земель запровадили обов'язкове носіння масок у магазинах та транспорті, аргументуючи це необхідністю захисту оточуючих.
Нікуди без захисної маски
Рукавиці, смартфон, захисна маска
Коли носіння маски в Німеччині стане обов'язковим? В Азії їх застосовували майже повсюдно. Тепер Інститут Роберта Коха (RKI) рекомендував носити захисні маски і в Німеччині. Першим до нього дослухалося місто Єна на сході країни. З 6 квітня в супермаркетах та в місцевому громадському транспорті носіння захист обличчя обов'язковий. Шарфи та хустинки також вважаються достатнім захистом.
Нікуди без захисної маски
Подарунок для пожежників
Зважаючи на дефіцит масок, дедалі більше людей та установ роблять їх самостійно. В YouTube та Twitter з'явилися відео з хештегом #maskeauf ("одягаємо маску"), де люди показують, як легко можна зробити захисну маску в себе вдома. Однією з них є кравчиня Керстін Бохо (Cerstin Bochow) з державного театру міста Котбус. Пошиті маски вона передає в пожежну службу та Німецький Червоний Хрест.
Нікуди без захисної маски
Завжди з усмішкою
Мисткиня Манша Фрідріх (Mansha Friedrich) бореться з коронавірусом гачком. В'язані нею маски вона прикрашає усміхненими обличчями, образами тваринами або сонячними мотивами. Вкладки з тканини, що використовуються як фільтри, можна замінити. Мисткиня з Ганновера каже, що не хоче дозволити пандемії зіпсувати собі гарний настрій.
Нікуди без захисної маски
У стилі сукні
Чехія й Словаччина пішли далі за Німеччину. Обов'язкове носіння маски в цих країнах запровадили ще в середині березня. Усі, хто перебуває в супермаркетах чи громадських місцях, повинен носити захисну маску. Президентка Словаччини Зузана Чапутова й прем'єр-міністр Ігор Матович подають хороший приклад. Тим часом, до схожих заходів вдалась і Австрія. Тепер у місцях торгівлі там потрібно носити маску.
Нікуди без захисної маски
Весняне пробудження у Китаї
Захисні маски вже давно є обов'язковим атрибутом в Китаї. Ця пара з міста Шеньян вирішила не відмовляти собі в романтиці, незважаючи на коронавірус та жорсткі заходи контролю. Вони самовіддано танцюють на весняному сонці і, здається, забули про все, що відбувається навколо.
Нікуди без захисної маски
Ізраїль не робить винятків
Жорсткі обмеження діють і в Ізраїлі. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху запровадив суворий карантин, за дотриманням якого стежать поліцейські та військові. Вдома залишатися повинні і ортодоксальні юдеї. У районі Єрусалима Меа-Шерім поліцейський в масці наказує ультраортодоксальному співвітчизникові повернутися додому.
Нікуди без захисної маски
Мистецтво в секторі Гази
У густонаселеному секторі Гази художники намагаються підбадьорити населення. Митці у районі Шуджая прикрашають захисні маски популярними мотивами. Влада сектору Гази запровадила обмеження на пересування та заборонила масові зібрання. Цьогоріч також скасовано щорічний "Марш повернення", який постійно супроводжується масовими протестами на ізраїльському кордоні.
Нікуди без захисної маски
Колумбійські "Халки"
У Колумбії переважають радикальні та незвичайні мотиви на масках. Зціплені зуби на захисті обличчя двох поліцейських, здається, були скопійовані з "монстра Халка". Кремезний монстр Халк - головний персонаж коміксу, опублікованого Стеном Лі та Джеком Кірбі у 1962 році. За мотивами історії "неймовірного Халка" було знято декілька фільмів та телесеріалів.
Нікуди без захисної маски
Макрон бореться з дефіцитом
Макрон бореться з дефіцитом Президент Франції Еммануель Макрон відвідує фабрику захисного одягу та масок у Сен-Бартелемі-д'Анжу. У Франції сотні медичних працівників подали до суду на уряд. Вони закидають владі, що та не забезпечила їх належною кількістю захисного одягу під час пандемії. Однак, багато лікарів працюють попри все.