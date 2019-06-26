У Німеччині правий екстреміст зізнався у вбивстві місцевого політика

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) повідомив у середу, 26 червня, що підозрюваний Штефан Е. (Stephan E.) зізнався у вбивстві глави адміністративного округу Кассель Вальтера Любке (Walter Lübcke).

Як зазначив Зеегофер на полях засідання парламентського комітету з внутрішніх справ, підозрюваний стверджує, що діяв самотужки. При цьому мністр наголосив, що розслідування "політичного вбивства" ще не завершено, повідомляє агентство dpa. Питання мотиву вбивства досі залишається відкритим.

Представники німецької опозиції та соціал-демократів висловлюють сумнів стосовно того, що підозрюваний діяв самотужки, і припускають, що Штефан Е. мав спільників у правоекстремістських колах.

Тіло політика знайшли на терасі його будинку

Тіло глави адміністративного округу Кассель Вальтера Любке знайшли 2 червня на терасі його будинку у місті Вольфгаґені. За даними експертизи, 65-річного політика смертельно поранили в голову з короткоствольної зброї з близької відстані. 15 червня поліція затримала 45-річного громадянина ФРН Штефана Е. через знайдені сліди ДНК. Це вже не перший злочин підозрюваного. За інформацією німецьких ЗМІ, у 1993 році він напав на центр для розміщення осіб, які подали прохання про притулок.

Вбивство Любке викликало хвилю обурення в німецькому суспільстві, а також спричинило дискусії щодо загроз з боку правого екстремізму.