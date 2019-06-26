 У Німеччині правий екстреміст зізнався у вбивстві місцевого політика | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.06.2019

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Новини

У Німеччині правий екстреміст зізнався у вбивстві місцевого політика

Правий екстреміст Штефан Е. зізнався у вбивстві глави адміністративного округу Кассель Вальтера Любке. Він стверджує, що діяв самотужки, повідомив глава МВС ФРН Горст Зеегофер.

Вальтер Любке був вбитий 2 червня у своєму будинку

Вальтер Любке був вбитий 2 червня у своєму будинку

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) повідомив у середу, 26 червня, що підозрюваний Штефан Е. (Stephan E.) зізнався у вбивстві глави адміністративного округу Кассель Вальтера Любке (Walter Lübcke).

Як зазначив Зеегофер на полях засідання парламентського комітету з внутрішніх справ, підозрюваний стверджує, що діяв самотужки. При цьому мністр наголосив, що розслідування "політичного вбивства" ще не завершено, повідомляє агентство dpa. Питання мотиву вбивства досі залишається відкритим.

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Представники німецької опозиції та соціал-демократів висловлюють сумнів стосовно того, що підозрюваний діяв самотужки, і припускають, що Штефан Е. мав спільників у правоекстремістських колах.

Тіло політика знайшли на терасі його будинку

Тіло глави адміністративного округу Кассель Вальтера Любке знайшли 2 червня на терасі його будинку у місті  Вольфгаґені. За даними експертизи, 65-річного політика смертельно поранили в голову з короткоствольної зброї з близької відстані. 15 червня поліція затримала 45-річного громадянина ФРН Штефана Е. через знайдені сліди ДНК. Це вже не перший злочин підозрюваного. За інформацією німецьких ЗМІ, у 1993 році він напав на центр для розміщення осіб, які подали прохання про притулок.

Вбивство Любке викликало хвилю обурення в німецькому суспільстві, а також спричинило дискусії щодо загроз з боку правого екстремізму.

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