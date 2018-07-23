 У Німеччині почали укладати труби для газогону ″Північний потік-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.07.2018

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Новини

У Німеччині почали укладати труби для газогону "Північний потік-2"

Роботи з укладання труб почалися в Грайфсвальдській затоці під містом Лубмін. Будівництво "Північного потоку-2" планують завершити до кінця 2019 року.

У Німеччині почали укладати труби для Північного потоку-2

У Німеччині почали укладати труби для "Північного потоку-2"

Компанія Nord Stream 2 почала укладати перші труби для спорудження газопроводу "Північний потік-2", яким паливо буде поставлятися з Росії до Німеччини. У ніч на середу, 25 липня, судно-трубопрокладач Castoro 10 приступило до робіт на наземній стикувальній станції під Лубміном в Грайфсвальдській затоці.

На першому етапі сегменти труб, приварені один до одного на судні, будуть протягнуті підземним тунелем, який веде до наземної приймальної станції, повідомив представник компанії. Nord Stream 2 ще два місяці тому приступила до будівництва 30-кілометрового підводного тунелю в прибережних водах Німеччини.

У серпні почнуться роботи з безпосереднього укладання труб. Компанія Nord Stream 2 розраховує завершити будівельні роботи в Грайфсвальдській затоці до кінця поточного року.

DW.COM

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Газогін викликає чимало нарікань в Європі. Угоди щодо фінансування проекту газогону "Північний потік-2" підписані з компаніями ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Великобританія-Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві - Німеччина). Очікується, що до кінця 2019 року прокладуть 1200 кілометрів газогону.

Україна виступає проти будівництва газопроводу та непокоїться через можливу втрату статусу транзитної держави. Також противниками "Північного потоку-2" є США, Польща та країни Балтії. Критики газопроводу є і в Німеччині, однак федеральний уряд здебільшого підтримує реалізацію проекту, зазначаючи, що він є приватною ініціативою. При цьому офіційний Берлін наголошує на важливості того, щоб Україна й надалі здійснювала транзит російського газу до Європи.

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Фактчек DW: Чи справді будівництво "Північного потоку-2" економічно необґрунтоване? (10.04.2018)

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