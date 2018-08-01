У Німеччині новий рекорд виробництва струму з відновлюваних джерел

У саксонському містечку Ліппендорф (на фото до статті) енергокомпанія EnBW тимчасово виводить з експлуатації один з енергоблоків місцевої вугільної теплоелектростанції (ТЕС). І не тому, що на це була вказівка згори, просто поки що його експлуатація збиткова. Адже ціни на газ упали, а збори за вуглекислий газ, що виділяється внаслідок спалення вугілля, зросли.

Крім того, численні сонячні та вітряні дні призвели до того, що багато струму генерується з відновлюваних джерел. А цього року перше півріччя видалося вкрай сприятливим для вітро- й сонцеенергетики - спочатку було вітряно, а вже потім дуже сонячно.

Тож на тлі таких погодних умов уперше за пыдсумками півріччя в Німеччині з відновлюваної енергетики в мережу надійшло більше електроенергії, ніж дали теплова та атомна генерації разом узяті. У підсумку 47,3 відсотка струму, який користувачі отримували зі своїх розеток, припало на "зелену енергетику", а 43,4 відсотка - на те, що генерували теплоелектростанції (ТЕС) та атомні електростанції (АЕС).

Вітропарк в Поттендорфі

Крім вітро- та сонцеенергетики, до відновлюваних джерел належать також гідроенергетика та електроенергія, отримана з біомаси. Спалення газу дало 9,3 відсотка до енергобалансу, а решта 0,4 відсотка припало на інші джерела, в тому числі й нафту. Такі дані оприлюднив Інститут сонячно-енергетичних систем Товариства імені Фраунгофера.

Частка вугілля в енергобалансі ФРН стрімко знижується

Утім, співробітник аналітичного центру Agora Energiewende Фабіан Гайн (Fabian Hein), наголосив у розмові з DW, що причин такої ситуації чимало й склалася вона лише на даний момент, тож говорити про тривалу тенденцію поки передчасно. Перша половина 2019 року виявилась особливо вітряною: в результаті обсяги електроенергії, виробленої вітряками, зросли приблизно на 20 відсотків у порівнянні з відповідним періодом попереднього року. Водночас генерація електроенергії з використанням сонячних батарей зросла на 6 відсотків, а на газових ТЕС - на 10 відсотків.

Частка атомної енергетики в загальному енергобалансі країни практично не змінилася, а вугілля - скоротилася. У порівнянні з першим півріччям 2018 року, цьогоріч з кам'яного вугілля генерували на 30 відсотків, а з бурого - на 20 відсотків менше електроенергії. Деякі блоки вугільних електростанцій взагалі тимчасово вивели з експлуатації. І тут складно визначити, чи спричинила це нинішня ситуація на ринку, чи це - наслідок почасти довготривалого планування, каже Гайн.

Зрозуміло одне - внаслідок зростання цін на шкідливі викиди "парникових газів" в атмосферу генерація електроенергії з вугілля обходиться енергоконцернам дедалі дорожче. Ціни на емісійні квоти особливо стрімко зросли після реформи правил торгівлі цими квотами, проведеної 2017 року. Ринок цих квот стосується поки що теплових електростанцій та енергоємних галузей промисловості.

Вигода від газових електростанцій

Як сировина газ, зазвичай, дорожчий за вугілля. Однак у першій половині 2019 року ціни на газ у регіоні були низькими, тож електростанції, що спалюють "блакитне паливо", виявилися більш прибутковими. 29 червня 2019 року ціна на газ на голландському торговому майданчику TTF становила близько 10 євро за мегават-годину, а роком раніше - майже 20 євро.

Як пояснили DW у Федеральному об'єднанні підприємств енерго- і водопостачання (BDEW), однією з причин падіння цін на газ стала порівняно тепла зима, внаслідок чого у сховищах залишилося ще багато газу. Крім того, в Європі з'явилися кілька нових терміналів для прийому поставок скрапленого природного газу (СПГ) з інших континентів.

Свою роль зіграло й сповільнення темпів економічного зростання та нинішні торговельні конфлікти в світі, що також позначилося на світовій вартості газу. Як наслідок, багато надлишкового газу експортується до ЄС, де його ціни порівняно високі, пише німецьке ділове видання Handelsblatt.

Істотним фактором стало й те, що спорудження вугільних ТЕС обходиться значно дорожче. А однією з переваг газових ТЕС є можливість досить гнучко змінювати навантаження на них, чого швидко не зробити на вугільних ТЕС.

Щодо викидів, то газові електростанції також викидають в атмосферу CO2, проте в менших обсягах. До того ж їхня експлуатація ефективніша.

Менше шкідливих викидів

Зростання обсягів електроенергії, що виробляється з енергії сонця й вітру, і зниження потужностей вугільних електростанцій призвели до скорочення викидів вуглекислого газу. За даними BDEW, у першій половині 2019 року цей показник був приблизно на 15 відсотків нижчим, ніж за аналогічний період 2018 року.

Щодо планів довести до 2030 року частку "зеленої енергетики" в енергобалансі Німеччини до 65 відсотків, то в BDEW наголошують, що цієї мети можна буде досягти лише за умови форсованого переходу на альтернативні джерела енергії.