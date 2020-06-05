У Німеччині критикують можливе виведення американських військ

У християнсько-демократичному союзі (ХДС), що входить до правлячої коаліції ФРН, розкритикували можливе рішення США про часткове виведення американських військ з території Німеччини. Значне скорочення контингенту США в Німеччині "з будь-якої точки зору було би дуже прикрим", заявив в суботу, 6 червня, голова комітету Бундестагу з закордонних справ та кандидат на посаду голови ХДС Норберт Реттген (Norbert Röttgen) в інтерв'ю медіагрупі Funke.

За словами Реттгена, він не бачить об'єктивних причин для такого рішення Вашингтона. "У Німеччині раді американським солдатам, їх розміщення у нас є вкрай важливим для координації міжнародної військової присутності США", - підкреслив Реттген. Він також наголосив на успішності співпраці з американським контингентом в Німеччині, і що це неодноразово підтверджувалося військовослужбовцями США.

"Суто політичне рішення"

Ще один депутат Бундестагу від ХДС Андреас Нік (Andreas Nick) в інтерв'ю DW назвав можливе рішення про скорочення чисельності американського контингенту в Німеччині "суто політичним". Про це, за його словами, серед іншого, говорить той факт, що Пентагон досі не зробив жодної офіційної заяви в зв'язку з цим, а запити від ЗМІ переадресовує у Білий дім.

"За моїми даними, федеральний уряд Німеччини досі не був офіційно проінформований про цей процес, що також є дуже незвичайним підходом", - додав він. Нік також зауважив, що оцінку конкретних наслідків рішення Вашингтона можна буде зробити тільки після того, як стануть відомі деталі, зокрема, дані про те, на яких військових базах буде скорочена чисельність військовослужбовців США і про які саме підрозділи йтиметься.

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Нік підкреслив, що більшість американських військових в Німеччині орієнтовані не на захист території, а виконують завдання в рамках НАТО і військових операцій США у всьому світі.

ЗМІ повідомили про плани скорочення контингенту США в ФРН

Напередодні в ЗМІ з'явилася інформація про те, що президент США Дональд Трамп вирішив більш ніж на чверть скоротити чисельність американських військ, дислокованих у Німеччині. За даними газети The Wall Street Journal, відповідне розпорядження вже підписав радник президента США з національної безпеки Роберт О'Браєн.

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Згідно з цією інформацією, до вересня з ФРН буде виведено 9500 американських солдатів і офіцерів, а максимальна кількість військовослужбовців США, які можуть одночасно перебувати у ФРН, буде обмежена 25 тисячами. У Білому домі і Пентагоні, а також у Берліні поки не підтвердили і не спростували цю інформацію. На сьогодні в Німеччині перебувають 34 500 американських військових.

Американців чекають у Польщі

У Польщі вже відреагували на повідомлення про намір США вивести частину американських військових з ФРН. Влада Польщі сподівається, що після запланованого часткового виведення американських військ з Німеччини військовослужбовці США будуть розміщені на території їхньої країни. Про це в суботу, 6 червня, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в ефірі радіостанції RMF24. Він послався на неодноразові переговори з цього питання з американським керівництвом. "Рішення тепер за США", - додав він.