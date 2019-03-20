У Німеччині критикують компроміс ЄНП щодо партії Орбана

Соціал-демократи з СДПН і Зелені Німеччини вбачають слабкий компроміс у призупиненні членства партії угорського прем'єра Віктора Орбана "Фідес" у Європейській народній партії (ЄНП), інформує dpa.

Генеральний секретар СДПН Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil) зазначив у четвер, 21 березня, що дане рішення не стосується ані Європи, ані демократії, а є лише "брудною домовленістю у передвиборній кампанії".

Кандидатка до Європарламенту від партії Зелених Ска Келлер (Ska Keller) наголосила, що ЄНП і не планувала назавжди виключати праву партію Орбана. "Відданість демократії і громадянським правам виглядає інакше. Довіра теж", - заявила Келлер. На її думку, кандидат на посаду голови Єврокомісії Манфред Вебер (Manfred Weber) "продовжуватиме втрачати довіру доти, доки він захищатиме "Фідес".

Призупинення членства "Фідес" у ЄНП

Нагадаємо, напередодні лідери Європейської народної партії (ЄНП) проголосували за призупинення членства в цій групі партії угорського прем'єра Віктора Орбана "Фідес". Це рішення означає, що члени угорської партії не зможуть бути присутніми на засіданнях ЄНП та будуть позбавлені права обирати та висувати своїх кандидатів.

Своєю чергою, Віктор Орбан заявив, що він добровільно погодився призупинити членство "Фідес" в ЄНП, щоб уникнути примусового виключення. Він додав, що комітет ЄНП погодився не виключати "Фідес", а дозволив партії добровільно не брати участь у заходах ЄНП, доки незалежна комісія не завершить огляд щодо верховенства права в Угорщині.

Причиною невдоволення багатьох партій-членів ЄНП стала медіакампанія угорського уряду, в рамках якої на вулицях країни були розміщені плакати з фото голови Єврокомісії Жана-Клода Юнкера та американського мільярдера Джорджа Сороса з підписами, що вони заохочують міграцію до ЄС. В Єврокомісії заперечили це твердження. Пізніше Орбан вибачився перед ЄНП за свою антиєвропейську риторику.

До складу ЄНП входять 56 партій. Серед них - німецькі ХДС та ХСС, Forza Italia екс-прем'єра Італії Сільвіо Берлусконі та інші.