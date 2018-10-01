У Німеччині коаліція досягла згоди щодо дизельних автомобілів

Коаліція в Бундестазі у ніч на вівторок, 2 жовтня, досягла згоди щодо шляхів розв'язання дизельної кризи. Про це після багатогодинних переговорів оголосили голови фракцій СДПН та ХДС/ХСС - Андреа Налес (Andrea Nahles) та Ральф Брінкгауз (Ralph Brinkhaus), а також керівник регіональної групи ХСС Александер Добріндт (Alexander Dobrindt). Деталі "концепції чистого повітря та забезпечення індивідуальної мобільності" в німецьких містах буде оприлюднена найближчим часом.

На питання, чи це рішення передбачатиме технічне переоснащення старих дизельних автомобілів, які вже використовуються жителями ФРН, Налес відповіла: "Щодо цього є згода". Більше деталей нової концепції не відомо. Припускається, що вона передбачатиме надання премій за обмін старого дизельного авто на нове у розмірі кількох тисяч євро, а також пропозицію технічного переоснащення старих дизельних автомобілів.

Нагадаємо, що дизельна криза почалася після того, як на дизельних автомобілях Volkswagen було виявлене маніпулятивне програмне забезпечення, яке дозволяло регулювати обсяг шкідливих викидів. Після цього декілька німецьких міст оголосили про плани заборони в'їзду до них старих дизельних авто. У Гамбурзі для таких автомобілів вже заборонений проїзд двома ділянками вулиць, тоді як у Штутгарті у 2019 році має набути чинності заборона руху у значно ширшій зоні.