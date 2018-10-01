 У Німеччині коаліція досягла згоди щодо дизельних автомобілів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У Німеччині коаліція досягла згоди щодо дизельних автомобілів

Коаліція в Бундестазі оголосила про досгнення згоди щодо шляху виходу з дизельної кризи. Деталі плану оприлюднять найближчим часом.

Андреа Налес, Ральф Брінкгауз та Александер Добріндт

Андреа Налес, Ральф Брінкгауз та Александер Добріндт оголошують про досягнення згоди щодо дизельної кризи

Коаліція в Бундестазі у ніч на вівторок, 2 жовтня, досягла згоди щодо шляхів розв'язання дизельної кризи. Про це після багатогодинних переговорів оголосили голови фракцій СДПН та ХДС/ХСС - Андреа Налес (Andrea Nahles) та Ральф Брінкгауз (Ralph Brinkhaus), а також керівник регіональної групи ХСС Александер Добріндт (Alexander Dobrindt). Деталі "концепції чистого повітря та забезпечення індивідуальної мобільності" в німецьких містах буде оприлюднена найближчим часом.

DW.COM

У Брюсселі підозрюють, що на авторинку ЄС була масштабна змова. Автовиробники BMW, Volkswagen та Daimler могли приховувати технології щодо скорочення викидів. (18.09.2018)

Жорстка судова заборона на в'їзд дизельних автомобілів у Франкфурт вимагає від Анґели Меркель негайних рішень, інакше лавину не спинити. Однак її міністри кардинально розходяться в поглядах на цю проблему. (10.09.2018)

На питання, чи це рішення передбачатиме технічне переоснащення старих дизельних автомобілів, які вже використовуються жителями ФРН, Налес відповіла: "Щодо цього є згода". Більше деталей нової концепції не відомо. Припускається, що вона передбачатиме надання премій за обмін старого дизельного авто на нове у розмірі кількох тисяч євро, а також пропозицію технічного переоснащення старих дизельних автомобілів.

Нагадаємо, що дизельна криза почалася після того, як на дизельних автомобілях Volkswagen було виявлене маніпулятивне програмне забезпечення, яке дозволяло регулювати обсяг шкідливих викидів. Після цього декілька німецьких міст оголосили про плани заборони в'їзду до них старих дизельних авто. У Гамбурзі для таких автомобілів вже заборонений проїзд двома ділянками вулиць, тоді як у Штутгарті у 2019 році має набути чинності заборона руху у значно ширшій зоні. 

Дивитись відео 01:13
Now live
01:13 хв

Перші заборони дизеля у Німеччині: поки суто символічні (01.06.2018)

Аудіо й відео до теми

Перші заборони дизеля у Німеччині: поки суто символічні (01.06.2018)  

Також за темою

Diesel - Fahrverbot - Dieselgipfel

Доля дизельних автомобілів в Німеччині: настає вирішальний момент 10.09.2018

Жорстка судова заборона на в'їзд дизельних автомобілів у Франкфурт вимагає від Анґели Меркель негайних рішень, інакше лавину не спинити. Однак її міністри кардинально розходяться в поглядах на цю проблему.

Audi A6 2015

"Дизельний скандал": Audi зобов'язали відкликати 127 тисяч автомобілів 21.01.2018

Німецьке відомство автомобільного нагляду зобов'язало Audi переобладнати програмне забезпечення на 127 тисячах автівках по всьому світу через "дизельний скандал".

Audi A6 2015

Audi призупинив продаж A6 та A7 через імовірні маніпуляції з викидами 08.05.2018

Федеральне автотранспортне відомство Німеччини ініціює офіційні слухання через підозру щодо компанії Audi в маніпуляції шкідливими викидами у 60 тисячам авто. Компанія призупинила продаж моделей A6 та A7.

Реклама

Докладно

Прихожани УПЦ поділилися на прихильників і противників автокефалії

Церкви у Ніжині: поділ чи об'єднання томосом (відео)

Поділ церков у Ніжині томосом відбувається радше не на київські і московські, а "за" чи "проти" автокефалії. 

США, Канада та Мексика матимуть нову угоду про вільну торгівлю

США та Канада досягли прориву щодо угоди про ЗВТ

США та Канада досягли домовленості щодо порятунку північноамериканської торговельної угоди. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  