У Німеччині з 2021 року скасують "внесок солідарності" зі східними землями

Від 2021 року переважну більшість жителів Німеччини звільнять від сплати "внеску солідарності з новими федеральними землями" (Solidaritätszuschlag). Таке рішення у четвер, 14 листопада, ухвалив німецький Бундестаг. Фактична відмова від податку "є знаком успіху возз'єднання Німеччини", заявив міністр фінансів країни Олаф Шольц (Olaf Scholz), інформує агенція dpa. Від сплати внеску звільнять приблизно 90 відсотків платників податків. 3,5 відсотка будуть, як і раніше, платити його в повному обсязі, ще 6,5 відсотка - частково, в залежності від їхнього доходу.
"Внесок солідарності" був особливим податком, запровадженим після возз'єднання Німеччини з метою відновлення нових федеральних земель (території колишньої НДР. - Ред.). Він становив 5,5 відсотка від корпоративного та прибуткового податку і лише в 2018 році приніс до німецького бюджету 18,9 мільярда євро.
Часткове скасування "внеску солідарності" знизить надходження в бюджет на 10,9 мільярда євро, починаючи з 2021 року. За оцінками міністерства фінансів, від "внеску солідарності" будуть повністю звільнені сім'ї з двома дітьми, що мають сукупну річну зарплату-брутто в розмірі до 151 тисячі євро. Те ж саме стосується самотніх громадян з річною зарплатою-брутто до 73 тисяч євро. Відчутніше інших виграють платники податків із середнім доходом.
Скасування "внеску солідарності з новими федеральними землями" для більшості платників податків було передбачене у федеральному бюджеті Німеччини на період з 2020 по 2023 рік, проєкт якого ухвалили в червні.
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Мистецтво на залишках Берлінського муру
"Братський поцілунок"
Голова компартії СРСР Леонід Брежнєв та тодішній керівник НДР Еріх Гонеккер смачно цілуються. Ця картина обійшла цілий світ. "Братський поцілунок" московського митця Дмитра Врубеля є однією з найвідоміших робіт East Side Gallery, галереї, що постала на залишках Берлінського муру.
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Мистецтво на залишках Берлінського муру
Кілометрове мистецтво
East Side Gallery з'явилася майже одразу після падіння Берлінського муру. 1990 року на шматку стіни завдовжки 1,3 кілометра 118 митців з 21 країни задокументували для історії цей політичний злам. Це найдовша галерея під відкритим небом у світі. Вона є символом колись поділеного Берліна і туристичним магнітом.
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Мистецтво на залишках Берлінського муру
Поблякла легенда
Час та довкілля залишили свої сліди на цих творах мистецтва. Також туристи в гонитві за цінними сувенірами завдали шкоди цим настінним малюнкам. 2009 року з нагоди ювілею падіння Берлінського муру було ухвалене рішення про реставрацію East Side Gallery.
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Мистецтво на залишках Берлінського муру
Вразливе мистецтво
Деякі малюнки були знищені або перефарбовані новими графіті. Громадська ініціатива почала збирати приватні та комунальні кошти, аби відновити оригінальні малюнки на тоді ще головному символі поділеного Берліна.
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Мистецтво на залишках Берлінського муру
Складна технологія
Спершу зі стіни за допомогою водяної пари змили старі фарби. Тоді відполірували бетонну поверхню, аби митці могли знову нанести на неї свої малюнки. Деякий час стіна виглядала, як до переломних 90-х: голий сірий бетон.
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Мистецтво на залишках Берлінського муру
Мистецькі послання
Два голуби миру у стилі Пікассо тримають дзьобами на червоній нитці мініатюрні Бранденбурзькі ворота. Художниця Роземарі Шинцлер майже випадково зголосилася 1990 року стати учасницею East Side Gallery.
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Мистецтво на залишках Берлінського муру
Туристична атракція
Для відвідувачів Берліна оглядини цієї галереї під відкритим небом - обов’язковий пункт програми. Після Бранденбурзьких воріт це другий за популярністю туристичний магніт німецької столиці.
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Мистецтво на залишках Берлінського муру
Пролам
На "трабанті" крізь стіну - ця робота принесла світову славу художниці Бірґіт Кіндер. "Трабант", який почали випускати в НДР 1957 року, мав стати народним автомобілем для східних німців. За період з 1957 до 1991 років з конвеєра зійшло 3 051 385 таких автівок.
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Мистецтво на залишках Берлінського муру
Символічна фігура
Академік Сахаров був важливим символом протестного руху. 1970 року він заснував комітет з дотримання прав людини та у відкритому листі закликав радянську владу до демократизації СРСР. 1975 року йому присудили Нобелівську премію миру. Але Кремль заборонив йому їхати в Осло на церемонію нагородження.
Автор: Сабіне Ельце, Христина Ніколайчук