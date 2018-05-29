 У Німеччині з 2021 року скасують ″внесок солідарності″ зі східними землями | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.11.2019

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Новини

У Німеччині з 2021 року скасують "внесок солідарності" зі східними землями

Від сплати "внеску солідарності" звільнять близько 90 відсотків німецьких платників податків. Решта сплачуватимуть його або в повному обсязі, або частково - залежно від доходу.

Близько 90 відсотків німецьких платників податків звільнять від сплати внеску солідарності

Близько 90 відсотків німецьких платників податків звільнять від сплати "внеску солідарності"

Від 2021 року переважну більшість жителів Німеччини звільнять від сплати "внеску солідарності з новими федеральними землями" (Solidaritätszuschlag). Таке рішення у четвер, 14 листопада, ухвалив німецький Бундестаг. Фактична відмова від податку "є знаком успіху возз'єднання Німеччини", заявив міністр фінансів країни Олаф Шольц (Olaf Scholz), інформує агенція dpa. Від сплати внеску звільнять приблизно 90 відсотків платників податків. 3,5 відсотка будуть, як і раніше, платити його в повному обсязі, ще 6,5 відсотка - частково, в залежності від їхнього доходу.

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"Внесок солідарності" був особливим податком, запровадженим після возз'єднання Німеччини з метою відновлення нових федеральних земель (території колишньої НДР. - Ред.). Він становив 5,5 відсотка від корпоративного та прибуткового податку і лише в 2018 році приніс до німецького бюджету 18,9 мільярда євро.

Часткове скасування "внеску солідарності" знизить надходження в бюджет на 10,9 мільярда євро, починаючи з 2021 року. За оцінками міністерства фінансів, від "внеску солідарності" будуть повністю звільнені сім'ї з двома дітьми, що мають сукупну річну зарплату-брутто в розмірі до 151 тисячі євро. Те ж саме стосується самотніх громадян з річною зарплатою-брутто до 73 тисяч євро. Відчутніше інших виграють платники податків із середнім доходом.

Скасування "внеску солідарності з новими федеральними землями" для більшості платників податків було передбачене у федеральному бюджеті Німеччини на період з 2020 по 2023 рік, проєкт якого ухвалили в червні.

Дивитись відео 03:48

Берлінський мур: історія появи і падіння стіни між Східною і Західною Німеччиною (08.11.2019)

  • Братський поцілунок

    Мистецтво на залишках Берлінського муру

    "Братський поцілунок"

    Голова компартії СРСР Леонід Брежнєв та тодішній керівник НДР Еріх Гонеккер смачно цілуються. Ця картина обійшла цілий світ. "Братський поцілунок" московського митця Дмитра Врубеля є однією з найвідоміших робіт East Side Gallery, галереї, що постала на залишках Берлінського муру.

  • Flash-Galerie East Side Gallery

    Мистецтво на залишках Берлінського муру

    Кілометрове мистецтво

    East Side Gallery з'явилася майже одразу після падіння Берлінського муру. 1990 року на шматку стіни завдовжки 1,3 кілометра 118 митців з 21 країни задокументували для історії цей політичний злам. Це найдовша галерея під відкритим небом у світі. Вона є символом колись поділеного Берліна і туристичним магнітом.

  • Flash-Galerie East Side Gallery

    Мистецтво на залишках Берлінського муру

    Поблякла легенда

    Час та довкілля залишили свої сліди на цих творах мистецтва. Також туристи в гонитві за цінними сувенірами завдали шкоди цим настінним малюнкам. 2009 року з нагоди ювілею падіння Берлінського муру було ухвалене рішення про реставрацію East Side Gallery.

  • Flash-Galerie East Side Gallery

    Мистецтво на залишках Берлінського муру

    Вразливе мистецтво

    Деякі малюнки були знищені або перефарбовані новими графіті. Громадська ініціатива почала збирати приватні та комунальні кошти, аби відновити оригінальні малюнки на тоді ще головному символі поділеного Берліна.

  • Flash-Galerie East Side Gallery

    Мистецтво на залишках Берлінського муру

    Складна технологія

    Спершу зі стіни за допомогою водяної пари змили старі фарби. Тоді відполірували бетонну поверхню, аби митці могли знову нанести на неї свої малюнки. Деякий час стіна виглядала, як до переломних 90-х: голий сірий бетон.

  • Flash-Galerie East Side Gallery Berlin

    Мистецтво на залишках Берлінського муру

    Мистецькі послання

    Два голуби миру у стилі Пікассо тримають дзьобами на червоній нитці мініатюрні Бранденбурзькі ворота. Художниця Роземарі Шинцлер майже випадково зголосилася 1990 року стати учасницею East Side Gallery.

  • Flash-Galerie East Side Gallery

    Мистецтво на залишках Берлінського муру

    Туристична атракція

    Для відвідувачів Берліна оглядини цієї галереї під відкритим небом - обов’язковий пункт програми. Після Бранденбурзьких воріт це другий за популярністю туристичний магніт німецької столиці.

  • Flash-Galerie East Side Gallery

    Мистецтво на залишках Берлінського муру

    Пролам

    На "трабанті" крізь стіну - ця робота принесла світову славу художниці Бірґіт Кіндер. "Трабант", який почали випускати в НДР 1957 року, мав стати народним автомобілем для східних німців. За період з 1957 до 1991 років з конвеєра зійшло 3 051 385 таких автівок.

  • Flash-Galerie East Side Gallery

    Мистецтво на залишках Берлінського муру

    Символічна фігура

    Академік Сахаров був важливим символом протестного руху. 1970 року він заснував комітет з дотримання прав людини та у відкритому листі закликав радянську владу до демократизації СРСР. 1975 року йому присудили Нобелівську премію миру. Але Кремль заборонив йому їхати в Осло на церемонію нагородження.

    Автор: Сабіне Ельце, Христина Ніколайчук


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Мистецтво на залишках Берлінського муру

9 листопада - день падіння Берлінського муру. Цей символ поділу Німеччини на дві держави перестав існувати 1989 року. А на його залишках постала East Side Gallery, яка стала магнітом для туристів з усього світу. (09.11.2019)  

Аудіо й відео до теми

Берлінський мур: історія появи і падіння стіни між Східною і Західною Німеччиною (08.11.2019)  

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