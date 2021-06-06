У Німеччині за підозрою в шпигунстві заарештували росіянина

Федеральна прокуратура Німеччини видала ордер на арешт російського громадянина Ільнура Н. за підозрою в шпигунстві. В його квартирі й робочому кабінеті проведені обшуки, повідомило відомство в Карлсруе в понеділок, 21 червня. Росіянина, якого затримали ще 18 червня, підозрюють у тому, що "найпізніше з початку жовтня 2020 року він співпрацював з російською розвідкою". Зараз Ільнур Н. перебуває в слідчому ізоляторі.

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Згідно з матеріалами справи, 29-річний росіянин працював науковим співробітником на кафедрі природничо-технічних наук в одному з університетів Німеччини. Прокуратура не повідомила, в якому саме університеті працював підозрюваний, однак, за інформацією агентства dpa, це був Університет Аугсбурга.

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За даними слідства, Ільнур Н. в період з жовтня 2020 року по червень 2021 року щонайменше тричі зустрічався з представником однієї з російських спецслужб. Під час принаймні двох з цих зустрічей він в обмін на грошову винагороду передававросійській розвідці службову інформацію, що стосується його роботи в університеті. Ільнура Н. обвинувачують за статтею про нелегальну агентурну діяльність, йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.