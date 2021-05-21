У Латвії депутата арештували за підозрою у шпигунстві на користь Росії

Суд у Ризі в п'ятницю, 11 червня, обрав запобіжний захід у вигляді арешту депутату Сейму Латвії Янісу Адамсонсу (фракція "Злагода"), якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

У Службі державної безпеки (СДБ) Латвії повідомили, що в рамках цього кримінального процесу невідкладні процесуальні дії проведені на кількох об'єктах. Процесуальні дії, зокрема обшуки, проводилися також в будівлі Сейму. Обшукали і самого депутата - після того, як Сейм надав на це відповідну згоду. У кримінальному процесі за підозрою в шпигунстві на користь Росії арешт застосований ще до однієї особи, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на агентство BNS.

Рішення суду про арешт Адамсонса може бути оскаржене в Ризькому окружному суді.

Обґрунтована підозра у шпигунстві

Напередодні Сейм Латвії надав дозвіл на арешт Адамсонса за підозрою в шпигунстві на користь Росії. За таке рішення проголосували 69 парламентаріїв, проти були п'ятеро депутатів, утрималися четверо.

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Голова комісії Сейму з питань національної безпеки Маріс Кучінскіс заявив, що в справі Адамсона є серйозні докази, що свідчать про обґрунтованість підозр в шпигунстві на користь Росії. За інформацією слідства, в останні роки депутат передавав Росії інформацію про бюджет армії, закупівлі і східний кордон. За версією СДБ Латвії, йдеться про 43 епізоди шпигунства.

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Адамсонс, який був міністром внутрішніх справ Латвії у 1994-1995 роках, нині є членом парламентської комісії з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції, але не має допуску до інформації, що містить державну таємницю.