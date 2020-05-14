У Німеччині зафіксована рекордно низька інфляція з 2016 року

Низькі ціни на енергоносії на тлі кризи через поширення коронавірусу забезпечили Німеччині рекордно низьку інфляцію - найнижчу з листопада 2016 року. У квітні темпи здорожчання знизилися порівняно з березнем на 0,5 відсоткових пункта й склали 0,9 відсотка, повідомило статистичне відомство у Вісбадені в четвер, 14 травня.

Спричинена пандемією COVID-19 економічна криза призвела до різкого падіння цін на нафту. У результаті у квітні ціни на енергоносії порівняно з минулим роком знизилися на 5,8 відсотка. Автомобільне пальне подешевшало майже на 15 відсотків, а мазут - майже на 24 відсотки. Без урахування цін на паливо інфляція у ФРН зросла би більше й склала 1,6 відсотка.

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У Німеччині подорожчали харчі

Водночас у квітні більше за середні показники подорожчали продукти харчування - на 4,8 відсотка. "Тут чітко видно наслідки пандемії, які виявилися в підвищенні цін на фрукти (плюс 11 відсотків) та овочі (плюс 6,5 відсотка)", - відзначили німецькі статистики. Послуги подорожчали на 1,3 відсотка, а орендна плата на житло - на 1,4 відсотка.

За прогнозами уряду ФРН, за підсумками 2020 року інфляція в середньому знизиться до 0,5 відсотка. У 2019 році цей показник склав 1,4 відсотка. Європейський центробанк вважає оптимальною для економіки інфляцію на рівні, трохи меншому за два відсотки. Цієї мети країнам Єврозони, однак, уже багато років не вдається досягнути.