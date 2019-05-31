 У Німеччині запроваджують обов′язкові щеплення проти кору | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.07.2019

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Новини

У Німеччині запроваджують обов'язкові щеплення проти кору

З березня 2020 року до німецьких дитячих садків та шкіл прийматимуть лише дітей зі щепленнями проти кору. Порушникам загрожують штрафи до 2500 євро.

дитина, щеплення, вакцина

До дитячих садків у Німеччині планують приймати лише дітей зі щепленнями від кору

Уряд ФРН у середу, 17 липня, схвалив законопроект щодо обов'язкових щеплень проти кору. З березня 2020 року перед прийомом дітей до дитячого садка чи школи батьки повинні надати довідку, що їхні діти мають відповідне щеплення. 

Обов'язковими щеплення проти кору є також для вихователів і співробітників дитячих садків, шкіл, медичних закладів та громадських установ на зразок притулків для біженців. Порушникам цього правила загрожує штраф розміром до 2500 євро, а невакцинованих дітей не зможуть приймати до дитячих садків.

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Запровадження обов'язкової вакцинації мусить запобігти поширенню кору в країні, вважає міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан. За його планами, за відмову від вакцинації має загрожувати штраф. (05.05.2019)

Набільшу кількість випадків захворювання на кір спостерігають на Мадагаскарі, у Філіппінах, Конго та Україні. Справжні темпи поширення захворювання істотно перевищують офіційну статистику, зазначають у ВООЗ. (15.04.2019)

Також передбачається, що діти та персонал, які на час набуття чинності законом уже відвідують дитячі садки, школи чи відповідні громадські установи, мають надати відповідні довідки найпізніше до кінця липня 2021 року.

"Ми хочемо вберегти від кору якомога більшу кількість дітей", - заявив міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn).

Законопроект про обов'язкові щеплення від кору в німецькому уряді розробили на тлі почастішання випадків цього захворювання у світі. Так, у Німеччині минулого року зареєстровано 543 випадки захворювання на кір, а за перші місяці поточного року - вже понад 400 випадків.

Законопроект має затвердити Бундестаг. 

Нагадаємо, в Україні Верховний суд наприкінці травня також підтвердив, що вакцинація є обов'язковою, а невакцинованим дітям не можна відвідувати дитячі садочки.

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Життя без щеплення: як це в Німеччині? (31.05.2019)

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