У Німеччині заборонили угруповання неонацистів Combat 18

Угруповання Combat 18 було заборонене у Німеччині рішенням міністра внутрішніх справ країни Горста Зеегофера (Horst Seehofer). Про це у четвер, 23 січня, повідомив речник німецького міністерства внутрішніх справ Стів Альтер (Steve Alter).

"У нашому суспільстві немає місця для правого екстремізму та антисемітизму", - заявив Альтер у Twitter. Він додав, що від ранку у шести федеральних землях Німеччини відбуваються відповідні "поліцейські заходи".

Пізніше у міністерстві пояснили заборону неонацистським характером угруповання, діяльність якого суперечить конституції та німецькому законодавству.

У відомстві зазначили, що обшуки відбуваються у лідерів Combat 18 у землях Бранденбург, Гессен, Мекленбург-Передня Померанія, Північний Рейн-Вестфалія, Рейнланд-Пфальц та Тюрингія. Під час цих заходів були вилучені мобільні телефони, ноутбуки, націонал-соціалістична символіка та пропагандистські матеріали.

Combat 18 вважається частиною міжнародної правоекстремістської мережі Blood & Honor, що з англійської перекладається як "Кров і честь", забороненої в Німеччині ще у 2000 році.

"Серія терактів Націонал-соціалістичного підпілля, огидне вбивство глави окружного уряду Вальтера Любке (Walter Lübcke) і не в останню чергу теракт у Галле у минулому році жорстоким чином показали нам, що правий екстремізм та антисемітизм становлять значну небезпеку для нашого вільного суспільства", - заявив Зеегофер.

В німецькому МВС зазначили, що Combat 18 мало високий авторитет у середовищі німецьких неонацистів, які вважали угруповання прикладом готового до застосування насильства правого екстремізму. Також Combat 18 активно розповсюджувало у Німеччині правоекстремістську музику та символіку, додали у відомстві.

У міністерстві також повідомили, що це вже 18 заборона діяльності для правоекстремістських об'єднань у Німеччині. Останнє подібне рішення було ухвалене у 2016 році і стосувалося угруповання Weisse Wölfe Terrorcrew, що можна перекласти як "Теорористична команда Білі вовки".