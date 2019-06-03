У Німеччині заарештували вдову терориста "Ісламської держави"

Правоохоронні Німеччини затримали в Гамбурзі вдову німецького члена терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД). Арешт відбувся в понеділок, 9 вересня, повідомила пресслужба Федеральної прокуратури Німеччини.

Заарештована Омайма А. (Omaima A.), котра має громадянство Тунісу та Німеччини, за даними слідства, була дружиною відомого німецького ісламіста та члена ІД Деніса Кусперта (Denis Cuspert) відомого також під псевдонімом Дезо Доґґ (Deso Dogg). У січні 2018 року ЗМІ повідомляли, що Кусперт загинув у Сирії під час бомбардувань.

Слідчі переконані, що у січні 2015 року Омайма А. перебралася разом з тодішнім своїм чоловіком Надаром Г. (Nadar H.) через територію Туреччини до підконтрольних ІД регіонів Сирії. Омайма А. подалася туди не сама, а з трьома своїми на той час неповнолітніми дітьми.

Однак навесні 2015 року її чоловік Надар Г. загинув під час бомбардувань міста Кобане. Його вдова отримала від ІД 1,3 тисячі доларів США, а згодом, згідно з законами шаріату, вона вийшла заміж за Кусперта. У вересні 2016 року підозрювана повернулася до Німеччини. Причиною цього стала сварка з чоловіком та бажання народити дитину, яку вона очікувала, в Німеччині.

Повідомляється, що Омайма А. виховувала своїх дітей у ідеології ІД і отримувала за це кошти від цього терористичного угруповання.

Її підозрюють не лише в членстві в ІД, а також у порушенні її батьківських обов'язків щодо власних дітей. Крім того, як повідомляється, вона володіла зброєю.

За даними інформагенції dpa, підозрювана 1984 року народження мешкала в південній частині Гамбурга. Ще до свого переїзду до Сирії вона займалася збиранням коштів і пожертв для потреб ІД.