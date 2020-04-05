У Німеччині від коронавірусу лікуються майже 200 пацієнтів з інших країн ЄС

Німеччина надає допомогу іншим країнам Євросоюзу, беручи на лікування пацієнтів з пневмонією COVID-19.

За даними німецького уряду, у клініках країни на лікуванні перебувають198 іноземних пацієнтів з пневмонією COVID-19, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2. З них 130 осіб доправлені з Франції, 44 - з Італії і 24 - з Нідерландів. Про це у понеділок, 6 квітня, повідомив представник МЗС Німеччини. За інформацією уряду, також для іноземних пацієнтів в палатах інтесивної терапії підготовлені ще 58 місць.

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Як зазначив представник МЗС, прийом хворих здійснюється децентралізовано і федеральні землі самостійно надають дані щодо можливостей лікарень прийняти пацієнтів з коронавірусною інфекіцєю з інших країн. Місця у лікарнях не закріплені за якимись окремими країнами ЄС та доступні для представників усіх держав. З огляду на те, що в Італії фіксують зменшення кількості хворих, які потребують інтенсивної терапії, прийом нових пацієнтів з цієї країни поки не планується, додав представник МЗС, повідомляє агентство новин AFP.

Німеччина почала прийом тяжкохворих пацієнтів з інших уражених пандемією COVID-19 країн ЄС близько двох тижнів тому.