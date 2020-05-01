У Німеччині відмовилися звільняти "Північний потік-2" від норм газової директиви ЄС

Федеральне агентство з мереж ФРН відхилило заявку компанії Nord Stream 2 AG, що будує газопровід "Північний потік-2", на звільнення від норм газової директиви Євросоюзу. "Оскільки будівництво "Північного потоку-2" не було повністю завершене до 23 травня 2019 року, Федеральне агентство з мереж ФРН відхилило заявку компанії Nord Stream 2 AG", - повідомило відомство у п'ятницю, 15 травня.

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В Україні привітали це рішення. "Вітаю рішення Німеччини не виводити "Північний потік-2" з-під вимог оновленої газової директиви ЄС. Такі дії регулятора демонструють відданість єдиним правилам ЄС, незалежно від компанії чи країни. Зі свого боку, Україна та наша газотранспортна система залишаються надійним партнером Європи в питанні забезпечення транзиту енергоресурсів", - заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Нагадаємо, що 4 квітня 2019 року Європарламент затвердив оновлену директиву, що поширює правила газового ринку Євросоюзу на трубопроводи, прокладені з країн, які не входять до ЄС (зокрема, "Північний потік-2", який має бути прокладений дном Балтійського моря між Росією та Німеччиною). Серед головних положень директиви - поділ компаній, що постачають газ, і компаній, які його транспортують. Це означає, що компанія-оператор "Північного потоку-2" має бути незалежною від "Газпрому", а 50 відсотків його пропускної потужності повинні резервуватися для альтернативних постачальників. Винятки можливі, але тільки зі схвалення Єврокомісії.

Дивитись відео 03:35 Поділитись "Газпром" потерпає через падіння цін на газ та теплу зиму в Європі (04.02.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3XEYC "Газпром" потерпає через падіння цін на газ та теплу зиму в Європі