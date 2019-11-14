 У Німеччині викрили мережу нелегального працевлаштування українців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.11.2019

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У Німеччині викрили мережу нелегального працевлаштування українців

Група зловмисників незаконно працевлаштовувала українців, які приїздили до ФРН начебто з туристичною метою. Для викриття мережі федеральна поліція провела одночасну спецоперацію в шістьох федеральних землях.

Поліція ФРН викрила мережу нелегального працевлаштування українців

Федеральна поліція Німеччини викрила організоване злочинне угруповання, що займалося нелегальним працевлаштуванням українців. За даними речника поліції в Ганновері, у середу, 13 листопада, правоохоронці провели спецоперацію з нейтралізації цієї злочинної мережі в шістьох федеральних землях.

За даними поліції, група злочинців залучала до Німеччини працівників зі Східної Європи, переважно з України, які приїздили до країни начебто з туристичною метою, але потім залишалися в ФРН для трудової діяльності, хоч за законом не мали на це права.

Зловмисники видавали їм фальшиві документи та посвідчення для проходження реєстрації в місцевих органах влади і в соціальних та страхових службах. Крім того, злочинне угруповання мало власне агентство, яке допомагало українцям нелегально працевлаштуватися, а також надавало підтримку з пошуком житла поблизу місця роботи.

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Коли йдеться про контрабанду, на думку спадають наркотики чи зброя. У Західній Європі ж шириться ще й нелегальна торгівля собаками, яких завозять переважно з півдя та сходу Європи. (23.09.2019)

Організованим злочинним угрупованням, створеним у ФРН вихідцями з колишнього СРСР, у тому числі чеченцями, присвячено окремий розділ у звіті Федерального відомства з кримінальних справ за 2018 рік. (25.09.2019)

У Німеччини припинили діяльність кількох підставних фірм, що покривали нелегальне працевлаштування в будівельній галузі. Іншим успіхом правоохоронців стало викриття мережі контрабандистів людей. (31.01.2018)

За даними суспільно-правової телерадіокомпанії NDR, українців працевлаштовували в різних сферах, у тому числі й на виробництві. Даних про залучення українських громадян до проституції немає, додали в поліції.

Масштабний рейд

До рейду залучили 510 співробітників федеральної поліції, йдеться в заяві речника, яку наводить агенція новин dpa.

У рамках спецоперації проводилися масштабні обшуки кількох десятків помешкань та виробничих приміщень у Північній Саксонії, Бремені, Шлезвіг-Гольштайні, Північному Рейні-Вестфалії, Бранденбурзі та Рейнланд-Пфальці. Також було видано кілька ордерів на арешт.

Як повідомляє NDR, серед затриманих - 52-річний чоловік, який вважається одним із керівників злочинного угруповання. Слідчі досі намагаються визначити справжню кількість учасників угруповання.

Під час спецоперації правоохоронці конфіскували численні докази - ноутбуки, мобільні телефони, документи, готівку та цілий арсенал зброї.

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