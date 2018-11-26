У Німеччині ведуть слідство щодо співробітників Siemens через Крим

Прокуратура Гамбурга у четвер, 29 листопада, повідомила, що веде слідство стосовно трьох працівників компанії Siemens. Підставою для порушення справи стало постачання турбін до анексованого Росією Криму, що суперечить запровадженим санкціям з боку ЄС. Співпраця з кримськими замовниками вказана у звіті компанії за 2018 рік. Керівництво Siemens погодилося на співпрацю зі слідчими органами.

За даними слідства, що ведеться з травня цього року, підозрювані є громадянами Німеччини, котрі працюють у Санкт-Петербурзі. Двоє з них є співробітниками російської "дочки" Siemens, а ще один - спільного німецько-російського підприємства. Розслідування ведуть у Гамбурзі, оскільки звідки турбіни були відправлені до Кримського півострова. Детальніші подробиці розслідування ще не оприлюднені.

Хто постачав турбіни до Криму в обхід санкцій ЄС?

Скандал довкола постачання турбін Siemens до Криму розгорівся влітку 2017 року. Як зазначає агенція Reuters, точний обсяг замовлень ще з’ясовують. За повідомленням прокуратури, йдеться про сім турбін загальною вартістю у 213 мільйонів євро. У відомстві зазначають, що саме таку кількість зазначили в угоді про постачання, хоча три турбіни так і не були поставлені. Тим часом, Siemens завжди заявляв про продаж чотирьох турбін. У німецькій компанії заявили, що нелегальна поставка відбулася без її відома і поклали відповідальність на російську компанію "Технопромекспорт", що входить в "Ростех". Компанія відкинула звинувачення і заявила, що придбала обладнання на вторинному ринку.

Компанія Siemens намагалась оскаржити постачання обладнання через російські суди, проте у жовтні Верховний суд Росії відмовився прийняти скаргу.