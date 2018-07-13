У німецькому уряді хочуть полегшити іноземцям пошук роботи

У німецькому уряді планують полегшити пошук роботи в Німеччині для громадян країн, що не входять до Євросоюзу. Міністр праці ФРН Губертус Гайль (Hubertus Heil) пропонує видавати іноземцям без вищої освіти візи на шість місяців для пошуку роботи у сферах, де Німеччині бракує робочої сили, як-от догляд за літніми людьми. Про це він заявив у інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAZ), яка вийшла друком у неділю, 22 липня.

"Я можу собі уявити, що доглядальники з-за кордону приїжджатимуть до Німеччини на півроку й шукатимуть тут роботу. Якщо їм це не вдасться, то після завершення цього часу вони повинні будуть повернутися", - пропонує міністр. Він хотів би зробити весь процес якомога менш забюрократизованим.

Іноземці, які могли б таким чином шукати роботу в Німеччині, не матимуть права на отримання соціальних виплат, зазначив міністр.

"Центральний проект" німецького уряду

До кінця 2018 року коаліція в Бундестазі має на меті ухвалити новий закон, який регулюватиме імміграцію до Німеччини фахівців, яких у країні бракує. Новий закон має, зокрема, створити можливості для людей без вищої освіти. Таким чином уряд прагне також скоротити потік нелегальних мігрантів. Канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) днями назвала такий закон "центральним проектом" уряду.

Нині тимчасово перебувати в Німеччині з метою пошуку роботи мають право лише іноземці з вищою освітою. Такі фахівці можуть отримати візу терміном на шість місяців, яка дає право винятково шукати роботу, але не працювати, пише інформагенція Reuters. Візи видають за умови, що людина може фінансово забезпечити своє проживання, не отримуючи соціальні виплати в Німеччині.

Федеральне агентство праці створило перелік із 61 професії, у яких Німеччині бракує працівників. На першому місці - догляд за літніми людьми. На 100 таких вакансій можна знайти лише 27 безробітних фахівців, порахували в агентстві.