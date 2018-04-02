 У Нігерії бойовики ″Боко Харам″ вбили щонайменше 65 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.07.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Нігерії бойовики "Боко Харам" вбили щонайменше 65 людей

Бойовики ісламістського угруповання "Боко Харам" атакували поселення в нігерійському штаті Борно. Внаслідок нападу загинули 65 людей і ще десять отримали поранення, заявив представник місцевої влади.

Нігерійські правоохоронці в Майдугурі після одного з нападів бойовиків Боко Харам (архівне фото)

Нігерійські правоохоронці в Майдугурі після одного з нападів бойовиків "Боко Харам" (архівне фото)

Щонайменше 65 людей загинули на північному сході Нігерії внаслідок атаки бойовиків ісламістського угруповання "Боко Харам". Про це в неділю, 28 липня, повідомив представник місцевої влади Мухаммед Булама, передає агенція AFP. Ще десять людей, за його словами, отримали поранення. 

DW.COM

Уряд Нігерії заявляє, що викуп за дівчат бойовикам не платили. Звільнення триває. (21.03.2018)

Два вибухи пролунали біля мечеті в нігерійському місті Мубі. Внаслідок терористичного акту загинули щонайменше 24 особи. (01.05.2018)

Напад було скоєно в суботу під час похорону в поселенні неподалік від міста Майдугурі у штаті Борно, в якому активно діє "Боко Харам". Ісламісти атакували людей на мотоциклах та у фургонах, повідомляє агенція новин Reuters з посиланням на місцевих жителів та силовиків. Спочатку повідомлялося про меншу кількість загиблих, однак потім були виявлені ще десятки тіл.

Як стверджує Булама, 20 людей були вбиті при нападі під час похорону, а решта - при спробі переслідувати ісламістів. Він припускає, що напад став помстою за вбиство місцевими жителями одинадцяти бойовиків "Боко Харам" два тижні тому. 

За майже дев'ять років нападів "Боко Харам" на північному сході Нігерії загинули щонайменше 20 тисяч людей, а два мільйони залишили свої будинки. Бойовики угрупування часто викрадають дівчат та жінок, тримають їх в сексуальному рабстві або примушують до шлюбу. Також їх використовують як терористок-смертниць.

Дивитись відео 01:07

Бранки ісламістів після дворічного полону повернулися до своїх родин (17.10.2016)

Аудіо й відео до теми

Бранки ісламістів після дворічного полону повернулися до своїх родин (17.10.2016)  

Також за темою

Niger Soldaten

Через напад "Боко Харам" в Нігерії загинуло 18 людей 02.04.2018

Бійці терористичного угрупування "Боко Харам" атакували військову базу та два села біля міста Майдугурі на півночі Нігерії. Загинуло щонайменше 18 людей і понад 80 отримали поранення.

Nigeria Boko Haram Anschlag in Maiduguri

Теракт у Нігерії: щонайменше 13 загиблих 02.12.2017

Двоє смертниць підірвали себе на ринку в північно-східному нігерійському штаті Борно. Десятки людей зазнали поранень, більше десяти осіб загинули.

Jemen Krieg | Aden, Kämpfe

Подвійний теракт на півдні Ємену: є загиблі та поранені 24.02.2018

Терористи-смертники підірвали два автомобілі в місті Аден на півдні Ємену. Місцеві медики повідомляють про щонайменше п'ятьох загиблих військових та поранених серед цивільних унаслідок нападу.

Реклама

Докладно

Ukraine setzt russischen Tanker Nika Spirit aka Neyma in Hafen im Schwarzen Meer fest (Reuters/State Border Guard Service of Ukraine)

Що відомо про затриманий в Ізмаїлі російський танкер

Затриманий СБУ російський танкер NIKA SPIRIT восени минулого року заблокував Керченську протоку. Що він робив в Ізмаїлі?  

Президент США Дональд Трамп

Трамп назвав "дурістю" Макрона податок для інтернет-гігантів

Дональд Трамп назвав дурістю французький податок для американських технологічних гігантів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  