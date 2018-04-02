У Нігерії бойовики "Боко Харам" вбили щонайменше 65 людей

Щонайменше 65 людей загинули на північному сході Нігерії внаслідок атаки бойовиків ісламістського угруповання "Боко Харам". Про це в неділю, 28 липня, повідомив представник місцевої влади Мухаммед Булама, передає агенція AFP. Ще десять людей, за його словами, отримали поранення.

Напад було скоєно в суботу під час похорону в поселенні неподалік від міста Майдугурі у штаті Борно, в якому активно діє "Боко Харам". Ісламісти атакували людей на мотоциклах та у фургонах, повідомляє агенція новин Reuters з посиланням на місцевих жителів та силовиків. Спочатку повідомлялося про меншу кількість загиблих, однак потім були виявлені ще десятки тіл.

Як стверджує Булама, 20 людей були вбиті при нападі під час похорону, а решта - при спробі переслідувати ісламістів. Він припускає, що напад став помстою за вбиство місцевими жителями одинадцяти бойовиків "Боко Харам" два тижні тому.

За майже дев'ять років нападів "Боко Харам" на північному сході Нігерії загинули щонайменше 20 тисяч людей, а два мільйони залишили свої будинки. Бойовики угрупування часто викрадають дівчат та жінок, тримають їх в сексуальному рабстві або примушують до шлюбу. Також їх використовують як терористок-смертниць.