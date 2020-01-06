У Нью-Йорку розпочався процес над Харві Вайнштейном

У Нью-Йорку в понеділок, 6 січня, розпочався судовий процес над колишнім голлівудським продюсером Харві Вайнштейном, якого обвинувачують у сексуальних домаганнях. 67-річний Вайнштейн з'явився на засідання суду штату Нью-Йорк у супроводі адвокатів, повідомляє агенція dpa.

Перед будівлею суду зібралися багато жінок, які закидають колишньому продюсеру домагання, у тому числі акторка Розанна Аркетт. Демонстрантки тримали плакати з закликами до "Справедливості" щодо жертв домагань.

Нагадаємо, понад 80 жінок, у тому числі такі відомі голлівудські акторки, як Анджеліна Джолі, Сальма Хаєк, Ешлі Джадд, Ума Турман та Гвінет Пелтроу, звинувачували Вайнштейна у сексуальних домаганнях.

Однак нинішній судовий процес, який може тривати кілька тижнів, стосується звинувачень у домаганнях лише з боку двох жінок. Ідеться про випадки згвалтування та примушування до орального сексу, які сталися у 2006 та 2013 роках. Решта інцидентів не розглядаються через сплин строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Колишньому продюсеру, який сплатив заставу і наразі перебуває на волі, загрожує довічне ув'язнення. Сам Вайнштейн усі звинувачення відкидає.

Як повідомлялося, у грудні минулого року досягнуто попередньої принципової угоди щодо врегулювання громадянських позовів з майже 30 акторками та колишніми співробітницями Харві Вайнштейна. Сума компенсації, яку згоден виплатити Вайнштейн, становить 25 мільйонів доларів.