У Нью-Йорку в десятків дітей виявили синдром, імовірно пов'язаний з коронавірусом

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо стривожений поширенням серед дітей запального синдрому, який, імовірно, пов'язаний із коронавірусом. Про це він заявив у неділю, 10 травня, зазначивши, що в Нью-Йорку цей синдром виявлений у 38 дітей, ще в дев'яти випадках діагноз поки не підтверджений. За словами мера, у хворих дітей спостерігається надмірна імунна реакція, яка призводить до ураження внутрішніх органів.

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Із заявою про синдром виступив і губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо. За його словами, у штаті перевіряють 85 випадків цього синдрому. Від його наслідків у штаті могли померти три дитини, наймолодшій із яких було п'ять років.

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Симптоми запального синдрому схожі на хворобу Кавасакі (запальне ураження артерій) та інфекційно-токсичний шок. Частину дітей із цим синдромом уже перевірили на COVID-19. 47 відсотків із них виявилися зараженими коронавірусом, а в організмі 81 відсотка дітей містилися антитіла до вірусу. Про появу схожого синдрому в дітей повідомляють також у Великобританії, Франції та інших країнах Європи.