 У Новій Зеландії прихильник ІД напав на відвідувачів супермаркету | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.09.2021

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У Новій Зеландії прихильник ІД напав на відвідувачів супермаркету

Шестеро людей поранені, троє з них у критичному стані внаслідок нападу ісламіста у супермаркеті у Новій Зеландії. Поліція застрелила нападника протягом хвилини після початку його нападу.

Поліція на місці нападу ісламіста в Окленді у Новій Зеландії

Поліція на місці нападу в Окленді у Новій Зеландії

Шестеро людей поранені внаслідок нападу у торговельному центрі у новозеландському Окленді у п'ятницю, 3 вересня. Нападник атакував відвідувачів супермаркету і менш ніж за хвилину після початку атаки поліція його застрелила. За словами очевидців, чоловік був озброєний великим ножем.

Троє людей перебувають у критичному стані, одна особа у важкому і ще троє у середньому стані. Про це повідомила прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн, яка назвала цю подію терористичною атакою. За її словами, нападник був ісламістом і прихильником терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД). Вона також додала, що нападник походить зі  Шрі-Ланки. З 2011 року він перебуває у Новій Зеландії, а з 2016 року був під цілодобовим наглядом офіцерів під прикриттям.

Водночас Ардерн закликала не звинувачувати в події мусульманську громаду країни, підкресливши, що злочин скоїв один чоловік, який був одержимий ідеологією, яку ніхто не підтримує в Новій Зеландії.

Перевіряється зв'язок з правоекстремістським терактом в Крайстчерчі

Джасінда Ардерн зазначила, що поки невідомо, чи є напад в Окленді актом помсти ісламіста за правоекстремістський теракт в Крайстчерчі.

Нагадаємо, 15 березня 2019 року австралієць Брентон Таррант вчинив напад на дві мечеті у Крайстчерчі у Новій Зеландії. Обидві мечеті розташовані на відстані приблизно п'яти кілометрів одна від одної. Нападник знімав напад прихованою камерою і вів пряму трансляцію в інтернеті. З моменту першої атаки до затримання пройшло 36 хвилин.

Поліція затримала Тарранта в той же день, згодом йому висунули звинувачення у вбивстві. Незадовго до здійснення нападу Таррант оприлюднив у соцмережах 74-сторінковий маніфест антиіммігрантського спрямування.

Суд визнав 29-річного Тарранта винним у вбивстві 51 людини, замаху на вбивство 40 осіб, а також у вчиненні теракту. Його засудили до довічного ув'язнення без можливості дострокового звільнення. Це - найсуворіший вирок в історії Нової Зеландії. 

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