У Новій Зеландії перенесли вибори після спалаху коронавірусу

Прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн у понеділок, 17 серпня, оголосила про перенесення парламентських виборів у країні на чотири тижні через спалах коронавірусу в Окленді.

Вибори були заплановані на 19 вересня, тепер вони мають відбутися 17 жовтня. Перенесення дати виборів вимагали опозиційні партії, оскільки двотижневий локдаун у Окленді призупинив виборчу кампанію. Водночас Ардерн наголосила, що не планує ще раз переносити дату виборів незалежно від епідемічної ситуації в Новій Зеландії.

"COVID-19 продовжує порушувати звичний спосіб життя у всьому світі", - сказала Ардерн, цитує агентство новин AP. Утім, іншим країнам, зокрема, Південній Кореї та Сінгапуру, все ж вдалося провести вибори під час пандемії, додала вона.

Згідно з даними соцопитувань, фаворитом на виборах є ліберальна Лейбористська партія чинної прем'єрки, Джасінду Ардерн можуть переобрати на другий термін. Популярність цієї політсили значно зросла під час пандемії, а сама Ардерн здобула міжнародне визнання за свої дії з подолання коронавірусної кризи.

Нагадаємо, минулого тижня уряд країни запровадив у Окленді двотижневий локдаун та призупинив там передвиборчу агітацію через спалах коронавірусу. До нього у Новій Зеландії 102 дні не фіксували нових інфікувань коронавірусом. Як наслідок, були зняті більшість обмежень: запрацювали школи, заклади харчування, відновилися спортивні змагання.

Зараження коронавірусом у Новій Зеландії в цей час фіксували лише у мандрівників, які поверталися з інших країн. Вони перебували у карантині на кордоні, перш ніж їм дозволяли пересуватися далі.

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