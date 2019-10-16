У місії ООН закликали українську владу закрити сайт "Миротворець"

Моніторингова місія ООН в Україні заявляє про незаконну діяльність сайту "Миротворець" і закликає депутатів Верховної Ради ініціювати його закриття. З такою заявою у середу, 16 жовтня, виступив заступник голови місії Бенджамін Моро на засіданні комітету українського парламенту з питань свободи слова.

"Я знову і знову нагадую один дуже відомий вам момент - це сайт "Миротворець". Як ви знаєте, сайт містить особисті дані осіб, включаючи журналістів, що порушує національне законодавство та міжнародні норми. Ті особи, чиї дані розміщені на сайті, позначаються як терористи, сепаратисти і зрадники. Відкриття їхніх даних, у свою чергу, становить небезпеку для таких осіб", - цитує Моро агенція "Українські новини".

Представник місії ООН навів приклад людини, яка постала перед судом щодо конфлікту на Донбасі й чиї дані були опубліковані на "Миротворці". Цю особу вбили на сходовому майданчику її будинку в Маріуполі, зауважив представник місії ООН. Тому Моро закликав депутатів ініціювати закриття "Миротворця".

Безкарні напади на журналістів

У той же час Моро окремо висловив занепокоєність через відсутність покарань нападників на журналістів в Україні. "Наша перша і головна стурбованість - фізичні напади на журналістів, блогерів та представників ЗМІ. Зовсім недавно журналіст Вадим Комаров 20 червня був жорстоко атакований і помер через кілька місяців. Крім того, винні в нападі на Шеремета не притягнуті до відповідальності протягом трьох років", - зазначив він.

Напередодні, 15 жовтня, сайт "Миротворець" вніс до своїх списків громадян Нідерландів Макса Ван дер Верфа та Німеччини Нормана Ріттера, яким інкримінують, зокрема, посягання на суверенітет і територіальну цілісність України та участь у пропагандистських заходах. Ван дер Верф є режисером та автором документального фільму про катастрофу літака малайзійських авіаліній рейсу МН17, який ставить під сумнів результати розслідування катастрофи Міжнародною слідчою групою, а Ріттер є учасником створення цього фільму.

10 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що не має наміру ініціювати закриття "Миротворця".