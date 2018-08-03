 У Мінську проходить обшук у кореспондента DW Павлюка Биковського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.08.2018

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Новини

У Мінську проходить обшук у кореспондента DW Павлюка Биковського

Подружжя журналістів Биковських повідомили у Facebook про обшук, який проводять співробітники Слідчого комітету.

Кореспондент DW Павлюк Биковський

Кореспондент DW Павлюк Биковський

DW.COM

Українського журналіста Павла Шаройка, якого в Білорусі звинувачують у шпигунстві, засудили до восьми років позбавлення волі. (23.05.2018)

Головну редакторку білоруського новинного порталу tut.by затримали за підозрою в неправомірному доступі до інформації. В "Белта" заявили, що йдеться про підписку на новинну стрічку агенції. (07.08.2018)

Співробітники Слідчого комітету Білорусі проводять обшук у квартирі кореспондента російськомовної редакції Deutsche Welle Павлюка Биковського. "До мене прийшов Слідчий комітет", - написав журналіст вранці в середу, 8 серпня, на своїй сторінці в Facebook. Про обшук встигла повідомити і його дружина, журналістка Ольга Биковська, написавши в Facebook про пошук понятих.

За даними білоруських ЗМІ, обшук почався близько 8:30. Подальші подробиці не повідомляються.

Напередодні обшуки пройшли в редакціях новинного порталу tut.by і інформаційної агенції БелаПАН. За даними Слідчого комітету Білорусі, операція була пов'язана з розслідуванням справи про незаконний доступ до платної інформації державного інформагентства БЕЛТА. В той же день Павлюк Биковський як медіаексперт коментував ці обшуки в ефірі Єврорадіо.

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