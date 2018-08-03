У Мінську проходить обшук у кореспондента DW Павлюка Биковського

Співробітники Слідчого комітету Білорусі проводять обшук у квартирі кореспондента російськомовної редакції Deutsche Welle Павлюка Биковського. "До мене прийшов Слідчий комітет", - написав журналіст вранці в середу, 8 серпня, на своїй сторінці в Facebook. Про обшук встигла повідомити і його дружина, журналістка Ольга Биковська, написавши в Facebook про пошук понятих.

За даними білоруських ЗМІ, обшук почався близько 8:30. Подальші подробиці не повідомляються.

Напередодні обшуки пройшли в редакціях новинного порталу tut.by і інформаційної агенції БелаПАН. За даними Слідчого комітету Білорусі, операція була пов'язана з розслідуванням справи про незаконний доступ до платної інформації державного інформагентства БЕЛТА. В той же день Павлюк Биковський як медіаексперт коментував ці обшуки в ефірі Єврорадіо.