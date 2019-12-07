 У Мінську знову протестували проти інтеграції з Росією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.12.2019

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Новини

У Мінську знову протестували проти інтеграції з Росією

Під час акції демонстранти ухвалили резолюцію, в якій закликали міжнародне співтовариство вжити заходів у разі підписання угоди про поглиблену економічну інтеграцію Білорусі з Росією.

На акцію в Мінську вийшло близько 600 осіб

На акцію в Мінську вийшло близько 600 осіб

У Мінську в неділю, 8 грудня, знову відбулася акція протесту проти угоди про поглиблену інтеграцію Білорусі з Росією. На Жовтневій площі в центрі міста спочатку зібралося кілька десятків людей, потім число учасників, за даними спостерігачів правозахисного центру "Весна", досягло близько 600.

Мітингарі тримали в руках національні біло-червоно-білі прапори, транспаранти з такими написами, як "Не дамо повторити сценарій Криму", вигукували гасла "Живе Білорусь" і "Ні - російської окупації". Сталася незначна сутичка між протестувальниками і міліцією, яка в мегафон оголошувала акцію незаконною і закликала людей розійтися. Хоч акція не була узгоджена з владою, в цілому вона проходила мирно. На момент написання новини було відомо про затримання водія, який сигналив на підтримку колони демонстрантів.

Ухвалено резолюцію

Мітингарі ухвалили резолюцію, в якій висловили "категоричний протест" проти поглибленої інтеграції Білорусі з Росією і заявили про незаконність будь-яких угод, які укладуть представники правлячих режимів обох країн. Активісти також закликали міжнародне співтовариство проявити солідарність і запровадити "додаткові санкції" в разі підписання інтеграційних документів. Проти кого потрібно запровадити штрафні заходи, не уточнюється.

DW.COM

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У центрі Мінська проходить опозиційна акція проти поглибленої інтеграції з Росією. Учасники скандують гасла з вимогою відставки Олександра Лукашенка. Він, тим часом, полетів у Сочі на зустріч з Володимиром Путіним. (07.12.2019)

Згодом учасники мітингу вирушили ходою проспектом Незалежності, а потім - до посольства Росії, повідомляє кореспондентка DW. Там резолюцію спробували передати співробітникам диппредставництва. Однак, за даними агенції новин "Інтерфакс", співробітники посольства до демонстрантів не вийшли, тож вони передали цю резолюцію міліціонерові, котрий згодом відніс її на територію дипустанови.

Завершуючи акцію, організатори оголосили, що наступна відбудеться 20 грудня. Саме на цю дату запланована наступна зустріч президентів Росії й Білорусі Володимира Путіна та Олександра Лукашенка. Лідери обох держав мають зустрітися в Санкт-Петербурзі.

Зустріч Лукашенка з Путіним і протести 7 грудня

До продовження протестів закликав один з лідерів опозиції, політик Павло Северинець. Напередодні на неузгоджену акцію в Мінську проти поглиблення інтеграції з РФ вийшли до тисячі осіб. Тоді мітинг пройшов без затримань.

Того ж дня на зустрічі в Сочі президент Білорусі Олександр Лукашенко і його російський колега Володимир Путін, всупереч очікуванням, не підписали угоди про поглиблену інтеграцію. За результатами переговорів число суперечливих питань щодо інтеграції скоротилося, заявив глава мінекономрозвитку Росії Максим Орєшкін.

Хоча попередній текст домовленостей не був представлений офіційно, однак, за інформацією низки видань, йдеться про більш тісну економічну інтеграцію, включаючи створення єдиного податкового та цивільного кодексів. Передбачається також часткове об'єднання систем банківського нагляду, введення єдиного зовнішньоторговельного режиму, єдиних правил в митній і енергетичній сферах.

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