У Мінську заявляють про затримання "координаторів" протестів

Білоруське державне інформагентство повідомило про затримання у Мінську "координаторів масових безладів". Інформацію підтвердили в МВС, однак не повідомили деталі.
За повідомленням білоруського державного інформаційного агентства "БелТА", в Мінську були затримані "координатори масових безладів". Про це агентство повідомило вранці середи, 12 серпня.
За інформацією "БелТА", один із затриманих є жителем Мінська. Він винаймав номер на 17-му поверсі готелю "Білорусь", звідки координував акції. Зазначається, що затриманий керував діями трьох підлеглих, які, своєю чергою, керували сотнями інших осіб.
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Згодом у пресслужбі міністерства внутрішніх справ країни підтвердили інформаційному агентству "Інтерфакс-Захід" факт затримання "координаторів", однак відмовилися повідомити деталі.
Робота незалежних журналістів, які висвітлюють протести у Білорусі, залишається ускладненою. Це пов'язано зокрема із відключенням інтернету в країні, через що часто неможливо дізнатися про те, що відбувається навіть у різних частинах Мінська. За даними "Інтерфакс-Захід", стабільний доступ до інтернету відновився у країні лише вранці 12 серпня.
Також повідомляється про напади на представників медіа з боку білоруських правоохоронців. Зокрема, британський мовник BBC ввечері 11 серпня заявив про напад на свою знімальну групу. Також раніше повідомлялося про затримання журналістів міжнародних, російських та білоруських ЗМІ.
Попри затримання понад п'яти тисяч учасників у попередні два дні білоруси продовжили виходити на вулиці для участі у протестах, аби висловити свою незгоду з результатами виборів президента країни. У ніч на 12 серпня демонстранти збиралися не у центрі столиці, а в трьох мікрорайонах Мінська: Серебрянці, Кам'яній горці та Уруч'ї. За даними ЗМІ, протестувальники зводили барикади та частково зупинили рух транспорту. У відповідь правоохоронці використовували проти них світлошумові гранати та сльозогінний газ.
Протести у Білорусі почалися 9 серпня після закриття виборчих дільниць та оголошення даних екзитполу, за якими перемогу на виборах президента здобув Олександр Лукашенко. Під час масових акцій понад 200 людей отримали травми та перебувають у лікарнях. МВС країни повідомило про загибель одного протестувальника. За даними правозахисного центру "Вясна", ще один учасник протестів загинув внаслідок наїзду міліцейського автозаку.
Головна суперниця Лукашенка на виборах Світлана Тихановська виїхала з Білорусі в Литву і в оприлюдненому напередодні відеозверненні закликала білорусів припинити протести.
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