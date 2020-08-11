У Мінську заявляють про затримання "координаторів" протестів

За повідомленням білоруського державного інформаційного агентства "БелТА", в Мінську були затримані "координатори масових безладів". Про це агентство повідомило вранці середи, 12 серпня.

За інформацією "БелТА", один із затриманих є жителем Мінська. Він винаймав номер на 17-му поверсі готелю "Білорусь", звідки координував акції. Зазначається, що затриманий керував діями трьох підлеглих, які, своєю чергою, керували сотнями інших осіб.

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Згодом у пресслужбі міністерства внутрішніх справ країни підтвердили інформаційному агентству "Інтерфакс-Захід" факт затримання "координаторів", однак відмовилися повідомити деталі.

Напади білоруських силовиків на журналістів

Робота незалежних журналістів, які висвітлюють протести у Білорусі, залишається ускладненою. Це пов'язано зокрема із відключенням інтернету в країні, через що часто неможливо дізнатися про те, що відбувається навіть у різних частинах Мінська. За даними "Інтерфакс-Захід", стабільний доступ до інтернету відновився у країні лише вранці 12 серпня.

Також повідомляється про напади на представників медіа з боку білоруських правоохоронців. Зокрема, британський мовник BBC ввечері 11 серпня заявив про напад на свою знімальну групу. Також раніше повідомлялося про затримання журналістів міжнародних, російських та білоруських ЗМІ.

Протести у Мінську тривають

Попри затримання понад п'яти тисяч учасників у попередні два дні білоруси продовжили виходити на вулиці для участі у протестах, аби висловити свою незгоду з результатами виборів президента країни. У ніч на 12 серпня демонстранти збиралися не у центрі столиці, а в трьох мікрорайонах Мінська: Серебрянці, Кам'яній горці та Уруч'ї. За даними ЗМІ, протестувальники зводили барикади та частково зупинили рух транспорту. У відповідь правоохоронці використовували проти них світлошумові гранати та сльозогінний газ.

Протести у Білорусі почалися 9 серпня після закриття виборчих дільниць та оголошення даних екзитполу, за якими перемогу на виборах президента здобув Олександр Лукашенко. Під час масових акцій понад 200 людей отримали травми та перебувають у лікарнях. МВС країни повідомило про загибель одного протестувальника. За даними правозахисного центру "Вясна", ще один учасник протестів загинув внаслідок наїзду міліцейського автозаку.

Головна суперниця Лукашенка на виборах Світлана Тихановська виїхала з Білорусі в Литву і в оприлюдненому напередодні відеозверненні закликала білорусів припинити протести.

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