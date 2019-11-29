 У міжнародній слідчій групі у справі MH17 працюють чотири українські прокурори - Київ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.02.2020

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У міжнародній слідчій групі у справі MH17 працюють чотири українські прокурори - Київ

Залучені до розслідування справи щодо збитого в небі над Донбасом Boeing рейсу MH17 прокурори мають досвід у розслідуванні воєнних злочинів, злочинів проти людяності та терактів, повідомили в Офісі генпрокурора України.

Уламки збитого в небі над Донбасом літака рейсу MH17

Уламки збитого в небі над Донбасом літака рейсу MH17

У міжнародній слідчій групі у справі про катастрофу рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines у 2014 році працюють четверо українських прокурорів. Про це у понеділок, 17 лютого, повідомив Офіс генерального прокурора України. Зазначено, що залучені до справи прокурори мають досвід у розслідуванні воєнних злочинів, злочинів проти людяності, терактів та інших найтяжчих кримінальних правопорушень.

На національному рівні процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні здійснюють дев'ять співробітників Офісу генерального прокурора, а саме департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту.

Раніше в нідерландських ЗМІ з'явилася інформація про звільнення українських прокурорів, які брали участь у розслідуванні справи МН17. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко зазначив, що зміна українських слідчих є плановою і не вплине на майбутній судовий процес, передає агентство "Інтерфакс-Україна". За його словами, українська сторона забезпечить усю необхідну допомогу нідерландській стороні, яка розслідує справу про MH17.

Нагадаємо, літак Boeing, що летів із Амстердама до Куала-Лумпура рейсом MH17, був збитий 17 липня 2014 року в небі над Донбасом. На борту перебували 298 людей, усі загинули. Пізніше розслідувачі повідомили, що лайнер був збитий з непідконтрольної уряду України території ракетою із завезеного з Росії комплексу "Бук".

19 червня 2019 року прокуратура Нідерландів оприлюднила імена чотирьох підозрюваних, які постануть перед судом за причетність до збиття літака МН17. Йдеться про росіян Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського, Олега Пулатова, а також про громадянина України Леоніда Харченка. Пізніше стало відомо, що найімовірніше Олег Пулатов буде представлений у суді двома адвокатами з Нідерландів. Стосовно інших такої інформації немає. Суд має розпочатися 9 березня в судовому комплексі Схіпхол незалежно від того, чи будуть на процесі самі підозрювані або їхні представники.

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Частина обвинувального висновку у справі про збитий в 2014 році над Донбасом Boeing перебуває в розпорядженні суддів окружного суду Гааги. У березні 2020 року там почнеться суд над обвинуваченими в катастрофі лайнера.

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