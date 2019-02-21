 У Мюнхені судять російського німця за плани воювати на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.02.2019

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Новини

У Мюнхені судять російського німця за плани воювати на Донбасі

Племінника російського телеведучого Дмитра Кисельова обвинувачують в тому, що він пройшов військову підготовку для участі у бойових діях Росії проти України.

Під час судового засідання 27 лютого 2019 року

Під час судового засідання 27 лютого 2019 року

Земельний суд у Мюнхені у середу, 27 лютого, почав розгляд справи громадянина Німеччини російського походження, який брав участь у військовому вишколі для участі в бойових діях Росії проти України. За даними ЗМІ, обвинувачений є племінником російського телеведучого Дмитра Кисельова. 48-річному чоловікові, який пішов на угоду зі слідством, загрожує від 2 до 2,5 року ув'язнення без права на дострокове звільнення.

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За даними німецької прокуратури, у серпні 2014 року чоловік поїхав до Санкт-Петербурга, де приєднався до групи російських націоналістів "Імперський легіон". Протягом двох тижнів він пройшов військовий вишкіл у спеціальному таборі. Після цього він відправився в Україну, де залишався до листопада 2014 року. Його адвокат не прокоментував, чи брав його підзахисний участь в бойових діях.

Чоловік обвинувачується в підготовці злочину, що загрожує державній безпеці. Таке діяння є кримінально караним для громадян Німеччини навіть у тому випадку, якщо вчинено за кордоном.

За даними ООН, за роки конфлікту на Донбасі загинули близько 13 тисяч осіб. Понад півтора мільйона жителів Донбасу були змушені покинути його.

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