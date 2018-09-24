 У Мюнхені розпочався 186-ий Октоберфест | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.09.2019

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Новини

У Мюнхені розпочався 186-ий Октоберфест

У столиці Баварії розпочався 186-ий Октоберфест. Організатори свята очікують близько шести мільйонів відвідувачів.

У Мюнхені розпочався 186-ий Октоберфест

У Мюнхені розпочався 186-ий Октоберфест

У Мюнхені в суботу, 21 вересня, відкрився 186-ий фестиваль пива Октоберфест. Опівдні за місцевим часом найбільше народне свято у світі розпочали мер міста Дітер Райтер (Dieter Reiter) та прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (Markus Söder).

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У Мюнхені завершується 185-й фестиваль Октоберфест. Відвідувачі, серед яких - Білл і Гілларі Клінтон, випили близько 7,5 мільйона літрів пива. Поліція зареєструвала зменшення кількості правопорушень. (07.10.2018)

Скільки коштуватиме пиво на святі Октоберфест восени цього року? Відповідь на це запитання може призвести чи не до міжнародного скандалу. (30.03.2017)

Дітер Райтер двома ударами вибив корок з першої діжки. Потім він набрав та передав перший кухоль пива Зедеру, який традиційно підіймають за мирний перебіг фестивалю, повідомляє агенція dpa.

Утім, вхід для відвідувачів фестивалю відкрився ще о 9 годині ранку за місцевим часом. Фестиваль триватиме до 6 жовтня. Організатори розраховують, що свято відвідають близько шести мільйонів гостей.

Ціна на пиво порівняно з попереднім роком вже традиційно зросла. Цього року вона збільшилася в середньому на 30 євроцентів і тепер за літровий кухоль пива у наметах броварень просять від 10,80 до 11,80 євро.

Порядок на фестивалі підтримуватимуть близько 600 поліцейських та сотні охоронців приватних фірм. Місце проведення Октоберфесту цього року знову огороджено з міркувань безпеки - на входах здійснюють вибірковий контроль, забороняють проносити рюкзаки та великі сумки. Також збільшили кількість відеокамер спостереження. 

Дивитись відео 01:09

Октоберфест у Мюнхені: пиво рікою та веселощі попри зливу (16.09.2017)

Дивитись відео 04:08

Офіціантки на Октоберфесті, або Як винести 10 літрів пива за один раз

  • Октоберфест в Мюнхені 2018

    Про що варто пам'ятати, перш ніж їхати на Октоберфест

    Чому Октоберфест у вересні?

    Перший Октоберфест у 1810 році відбувся дійсно у жовтні. Сьогодні, хоча фестиваль і зберігає свою оригінальну назву, його проводять раніше, у вересні. Причина - примхлива баварська погода, коли часом у жовтні у Мюнхені вже може й сніжити. Така погода - зовсім не в інтересах організаторів і відвідувачів. Тому 1904 року свято перенесли на вересень, щоб привабити більше гостей.

  • Октоберфест в Мюнхені 2018

    Про що варто пам'ятати, перш ніж їхати на Октоберфест

    Баварський діалект: деякі корисні фрази

    Щоб подолати мовний бар'єр, варто запам'ятати деякі фрази баварським діалектом. Для привітання набагато частіше використовують вирази Servus ("привіт") та Grüß Gott (аналог українською - "Слава Богу"). Якщо виникають складнощі при спілкуванні, то можуть запитати Host mi?, що означає "Ти розумієш?". А на прощання баварці кажуть Pfiat di, скорочення від Behüte dich Gott ("Бережи тебе Господь").

  • Октоберфест в Мюнхені 2018

    Про що варто пам'ятати, перш ніж їхати на Октоберфест

    Правила в пивних наметах

    Танці на лавках вітаються, а от танцювати на столі є табу. Роздягатися на Октоберфесті також дозволено, проте оголених людей не можна фотографувати. Ще одна заборона - красти кухолі з-під пива. Однак пивний кухоль - один з улюблених трофеїв свята. Кожного року зникають десятки тисяч кухолів, особливо часто виносять з наметів півлітрову тару.

  • Октоберфест в Мюнхені 2018

    Про що варто пам'ятати, перш ніж їхати на Октоберфест

    Баварський дрес-код

    Хтось приходить у повсякденному одязі, хтось - у традиційних баварських костюмах, головне, щоб у образі прослідковувався один стиль. Уважно ставтеся до баварської національної жіночої сукні, дірндлю (Dirndl): якщо бант зав'язаний ліворуч, то це означає, що дівчина неодружена, праворуч - що у неї хтось є, по середині - що дівчина незаймана, позаду - маєте справу з вдовою або з офіціанткою.

  • Октоберфест у Мюнхені 2018

    Про що варто пам'ятати, перш ніж їхати на Октоберфест

    Пиво на Октоберфесті

    Пиво на Октоберфесті має вищий процент алкоголю, ніж зазвичай - у середньому близько шести відсотків. При цьому воно є м'яким на смак та легко п'ється - ідеальне поєднання, щоб напитися. П'яні гуляки, які без видимих ознак життя лежать на галявині біля наметів - звичне явище. Минулого року відвідувачі фестивалю випили близько 7,5 мільйонів літрів. І це попри рекордно високу ціну в 11 євро за літр.

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    Про що варто пам'ятати, перш ніж їхати на Октоберфест

    Не забувайте паспорт

    Понад 500 паспортів щорічно губиться на Октоберфесті, повідомляє консульство США у Мюнхені.Тому на своїй сторінці у Facebook установа розмістила відео, в якому нагадує, що краще мати з собою копію паспорта або посвідчення особи. Бо оригінал у розпал гуляння може десь випасти і загубитися.

    Автор: Антьє Біндер, Райна Броєр, Катерина Бенке


Дивитись відео 01:43

Найцікавіші факти про Октоберфест (24.09.2018)

DW.COM

Про що варто пам'ятати, перш ніж їхати на Октоберфест

22 вересня у Мюнхені стартує знаменитий на весь світ народний фестиваль Октоберфест. Що варто знати, перш ніж їхати на Октоберфест - у фотогалереї DW. (21.09.2018)  

Аудіо й відео до теми

Октоберфест у Мюнхені: пиво рікою та веселощі попри зливу (16.09.2017)  

Офіціантки на Октоберфесті, або Як винести 10 літрів пива за один раз  

Найцікавіші факти про Октоберфест (24.09.2018)  

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Цього року організатори найбільшого в світі свята пива очікують близько шести мільйонів відвідувачів. З огляду на посилені заходи безпеки, на фестиваль пива забороняють проносити рюкзаки та габаритні сумки.

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