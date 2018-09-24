У Мюнхені розпочався 186-ий Октоберфест

У Мюнхені в суботу, 21 вересня, відкрився 186-ий фестиваль пива Октоберфест. Опівдні за місцевим часом найбільше народне свято у світі розпочали мер міста Дітер Райтер (Dieter Reiter) та прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (Markus Söder).

Дітер Райтер двома ударами вибив корок з першої діжки. Потім він набрав та передав перший кухоль пива Зедеру, який традиційно підіймають за мирний перебіг фестивалю, повідомляє агенція dpa.

Утім, вхід для відвідувачів фестивалю відкрився ще о 9 годині ранку за місцевим часом. Фестиваль триватиме до 6 жовтня. Організатори розраховують, що свято відвідають близько шести мільйонів гостей.

Ціна на пиво порівняно з попереднім роком вже традиційно зросла. Цього року вона збільшилася в середньому на 30 євроцентів і тепер за літровий кухоль пива у наметах броварень просять від 10,80 до 11,80 євро.

Порядок на фестивалі підтримуватимуть близько 600 поліцейських та сотні охоронців приватних фірм. Місце проведення Октоберфесту цього року знову огороджено з міркувань безпеки - на входах здійснюють вибірковий контроль, забороняють проносити рюкзаки та великі сумки. Також збільшили кількість відеокамер спостереження.

Дивитись відео 01:09 Поділитись Октоберфест у Мюнхені: пиво рікою та веселощі попри зливу (16.09.2017) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2k79d Октоберфест у Мюнхені: пиво рікою та веселощі попри зливу (16.09.2017)

Дивитись відео 04:08 Поділитись Офіціантки на Октоберфесті, або Як винести 10 літрів пива за один раз Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/19oxL Офіціантки на Октоберфесті, або Як винести 10 літрів пива за один раз

Про що варто пам'ятати, перш ніж їхати на Октоберфест Чому Октоберфест у вересні? Перший Октоберфест у 1810 році відбувся дійсно у жовтні. Сьогодні, хоча фестиваль і зберігає свою оригінальну назву, його проводять раніше, у вересні. Причина - примхлива баварська погода, коли часом у жовтні у Мюнхені вже може й сніжити. Така погода - зовсім не в інтересах організаторів і відвідувачів. Тому 1904 року свято перенесли на вересень, щоб привабити більше гостей.

Про що варто пам'ятати, перш ніж їхати на Октоберфест Баварський діалект: деякі корисні фрази Щоб подолати мовний бар'єр, варто запам'ятати деякі фрази баварським діалектом. Для привітання набагато частіше використовують вирази Servus ("привіт") та Grüß Gott (аналог українською - "Слава Богу"). Якщо виникають складнощі при спілкуванні, то можуть запитати Host mi?, що означає "Ти розумієш?". А на прощання баварці кажуть Pfiat di, скорочення від Behüte dich Gott ("Бережи тебе Господь").

Про що варто пам'ятати, перш ніж їхати на Октоберфест Правила в пивних наметах Танці на лавках вітаються, а от танцювати на столі є табу. Роздягатися на Октоберфесті також дозволено, проте оголених людей не можна фотографувати. Ще одна заборона - красти кухолі з-під пива. Однак пивний кухоль - один з улюблених трофеїв свята. Кожного року зникають десятки тисяч кухолів, особливо часто виносять з наметів півлітрову тару.

Про що варто пам'ятати, перш ніж їхати на Октоберфест Баварський дрес-код Хтось приходить у повсякденному одязі, хтось - у традиційних баварських костюмах, головне, щоб у образі прослідковувався один стиль. Уважно ставтеся до баварської національної жіночої сукні, дірндлю (Dirndl): якщо бант зав'язаний ліворуч, то це означає, що дівчина неодружена, праворуч - що у неї хтось є, по середині - що дівчина незаймана, позаду - маєте справу з вдовою або з офіціанткою.

Про що варто пам'ятати, перш ніж їхати на Октоберфест Пиво на Октоберфесті Пиво на Октоберфесті має вищий процент алкоголю, ніж зазвичай - у середньому близько шести відсотків. При цьому воно є м'яким на смак та легко п'ється - ідеальне поєднання, щоб напитися. П'яні гуляки, які без видимих ознак життя лежать на галявині біля наметів - звичне явище. Минулого року відвідувачі фестивалю випили близько 7,5 мільйонів літрів. І це попри рекордно високу ціну в 11 євро за літр.

Про що варто пам'ятати, перш ніж їхати на Октоберфест Не забувайте паспорт Понад 500 паспортів щорічно губиться на Октоберфесті, повідомляє консульство США у Мюнхені.Тому на своїй сторінці у Facebook установа розмістила відео, в якому нагадує, що краще мати з собою копію паспорта або посвідчення особи. Бо оригінал у розпал гуляння може десь випасти і загубитися. Автор: Антьє Біндер, Райна Броєр, Катерина Бенке

