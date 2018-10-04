У Москві стверджують, що Олег Сенцов припинив голодування

Заступник директора Федеральної служби виконання покарань Росії Валерій Максименко у п'ятницю, 5 жовтня, заявив, що ув'язнений в Росії український режисер Олег Сенцов припинив голодування та повідомив про своє рішення письмовою заявою. "Так, він припинив голодування. Кращі дієтологи Москви розробили для нього спеціальну дієту для виведення його з голодування", - заявив Максименко, передає агенція "Інтерфакс".

Російський чиновник подякував лікарям і адвокатам, "які підказали йому, що треба жити, що життя триває". "Остаточно його вмовили наші лікарі, наші фахівці. І він вибрав життя", - заявив Максименко. Поки що інших підтверджень про припинення Сенцовим голодування немає.

Згодом віце-спікерка Верховної Ради України Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook повідомила, що МЗС України та уповноважена з прав людини направили до РФ запит негайно надати інформацію про стан здоров'я Сенцова. Геращенко зазначила, що українська сторона очікує інформації про Сенцова від його адвоката, який "єдиний має можливість хоч зрідка бачити Олега, і з яким в МЗС України підписано офіційну угоду про надання правової допомоги політв'язню Сенцову".

Українського режисера Олега Сенцова у серпні 2015 року було засуджено в РФ до 20 років позбавлення волі за звинуваченням у створенні на території анексованого Росією півострова Крим терористичної організації. 14 травня 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів в Росії.

У Москві та інших містах неодноразово проходили акції на підтримку Сенцова. Українські, російські та зарубіжні діячі культури виступали з вимогами звільнити режисера та інших політичних в'язнів.

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