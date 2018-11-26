 У Москві повідомили про стан затриманих українських моряків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.12.2018

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Новини

У Москві повідомили про стан затриманих українських моряків

Двоє затриманих Росією українських моряків мають легкі травми, у третього поранені обидві ноги, повідомила російська обмудсменка після їхнього відвідування. Вони забезпечені теплими речами та ліками.

Українських моряків затримали після інциденту в Керченській протоці

Українських моряків затримали після інциденту в Керченській протоці

Росія надала інформацію про умови утримання та стан здоров'я затриманих у Керченській протоці українських моряків, повідомила у вівторок, 4 грудня, уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. Поранених моряків у СІЗО "Матроська тиша" відвідала уповноважена з прав людини у Москві Тетяна Потяєва. За її даними, вони отримують необхідне лікування, медикаменти, їм надано теплий одяг та взуття.

Двоє моряків мають легкі ураження рук, у одного з них пошкоджене сухожилля. За даними російської омбудсменки, вони виходять на прогулянки. У третього полоненого моряка поранені обидві ноги, йому надані милиці, а камера обладнана зручностями для пересування. "В цілому, за словами Тетяни Потяєвої, наші військові виглядають нормально. Скарг на харчування від них не надходило", - повідомила Денісова.

Інші затримані моряки, які перебувають у СІЗО "Лефортово", також забезпечені теплими речами. Для них вже відкрито внутрішньотюремні рахунки, на які можна буде надалі перераховувати кошти. 

DW.COM

Підкомітет Європарламенту з оборони провів слухання щодо Керченської кризи. В ЄС обіцяють вжити заходів, якщо Росія не звільнить українських моряків. А поки судноплавство протокою лишається заблокованим. (04.12.2018)

Російський президент Володимир Путін знову назвав дії українських кораблів у Керченській протоці "провокацією" та зазначив, що поки питання обміну затриманих моряків не стоїть на порядку денному. (02.12.2018)

За даними уповноваженої з прав людини РФ Тетяни Москалькової, український консул може відвідати захоплених моряків. Проте, за інформацією українського консула, до цього часу офіційного дозволу на відвідування від російської влади він ще не отримав. Москалькова додала, що спілкування родичів з моряками можливо лише після завершення слідчих дій, які наразі проводить "слідчий з Керчі". Денісова також повідомила, що наполягатиме на дозволі на відвідання українських моряків.

Як повідомлялося, днями суд у анексованому Криму взяв під арешт на два місяці 24-х українських військових моряків, яких захопили російські спецпризначенці 25 листопада. Росія звинувачує моряків у незаконному перетині свого кордону. Україна це відкидає і наполягає, що їхній статус - військовополонені. НАТО, США й низка країн Європи різко засудили інцидент із захопленням трьох кораблів ВМС України і моряків у районі Керченської протоки. Після цих подій в низці регіонів України до 26 грудня запровадили воєнний стан.

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