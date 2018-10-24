У Москві кажуть, що санкції РФ зачеплять понад 350 українських компаній

Російські санкції у відповідь на запроваджені Україною обмеження стосуватимуться близько 360 українських компаній та понад 50 фізичних осіб. Про це у вівторок, 30 жовтня, інформагентству "Інтерфакс" повідомило неназване джерело в уряді РФ. "Найближчим часом документ буде переданий на підпис голови уряду РФ, а після підписання - опублікований", - зазначило джерело.

Відповідаючи на запитання, які саме особи опиняться в санкційному списку, співрозмовник агенції зауважив, що "там буде багато цікавих відкриттів для громадян України". Він також запевнив, що українці "побачать, що деякі їхні лідери, які дотримуються радикальних поглядів, у тому числі й щодо відносин між двома країнами та народами, а також їхнє оточення, не проти при цьому заробити на цих самих відносинах".

Нагадаємо, 22 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким постановив запровадити санкції проти України через її "недружні дії щодо громадян та підприємств РФ".

Згодом російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв заявив, що Росія планує додатково обмежити ввезення українських товарів та заблокувати розміщені в РФ активи тих українців, які на думку Кремля, шкодять Росії.

В українському санкційному списку через анексію Росією Криму та агресію на Донбасі перебувають понад 1700 фізичних та майже 800 юридичних осіб.