 У Москві кажуть, що санкції РФ зачеплять понад 350 українських компаній | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У Москві кажуть, що санкції РФ зачеплять понад 350 українських компаній

Джерело в уряді РФ повідомило, що розробка антиукраїнських санкцій у відповідь на дії Києва завершується. Вони, як зазначається, зачеплять понад 350 українських компаній та більше 50 фізичних осіб.

У Москві завершують підготовку антиукраїнських санкцій

У Москві завершують підготовку антиукраїнських санкцій

Російські санкції у відповідь на запроваджені Україною обмеження стосуватимуться близько 360 українських компаній та понад 50 фізичних осіб. Про це у вівторок, 30 жовтня, інформагентству "Інтерфакс" повідомило неназване джерело в уряді РФ. "Найближчим часом документ буде переданий на підпис голови уряду РФ, а після підписання - опублікований", - зазначило джерело.

DW.COM

Росія обмежить ввезення товарів з України та заблокує активи тих українців, які на думку РФ, шкодять країні, повідомив російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв. (23.10.2018)

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким постановив запровадити санкції проти України через її "недружні дії щодо громадян та підприємств РФ". (22.10.2018)

Санкційний список України щодо РФ збільшився до 1759 фізичних та 786 юридичних осіб. До нього зокрема потрапили російські партії та низка підприємств російського ВПК. (22.06.2018)

Відповідаючи на запитання, які саме особи опиняться в санкційному списку, співрозмовник агенції зауважив, що "там буде багато цікавих відкриттів для громадян України".  Він також запевнив, що українці "побачать, що деякі їхні лідери, які дотримуються радикальних поглядів, у тому числі й щодо відносин між двома країнами та народами, а також їхнє оточення, не проти при цьому заробити на цих самих відносинах".

Нагадаємо, 22 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким постановив запровадити санкції проти України через її "недружні дії щодо громадян та підприємств РФ".

Згодом російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв заявив, що Росія планує додатково обмежити ввезення українських товарів та заблокувати розміщені в РФ активи тих українців, які на думку Кремля, шкодять Росії.

В українському санкційному списку через анексію Росією Криму та агресію на Донбасі перебувають понад 1700 фізичних та майже 800 юридичних осіб. 

Дивитись відео 01:08
Now live
01:08 хв

Бабки Путіна трощать айфони через санкції США (29.08.2018)

Аудіо й відео до теми

Бабки Путіна трощать айфони через санкції США (29.08.2018)  

Також за темою

Russland Moskau Roter Platz Kreml

Коментар: Санкції проти України, або Кремль розігрує жертву 24.10.2018

Нові російські санкції проти Києва пов'язані зі внутрішньополітичною ситуацією в Україні. Швидше за все, це буде єдиний список українських ворогів і адвокатів Кремля, вважає Іван Преображенський.

Russland Moskau - Dmitry Medvedev beim treffen des ausländischen Investorenrats (Foreign Investment Advisory Counci)

Медведєв: Росія обмежить ввезення товарів з України 23.10.2018

Росія обмежить ввезення товарів з України та заблокує активи тих українців, які на думку РФ, шкодять країні, повідомив російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв.

Russland Wladimir Putin beim Valdai Forum in Sotschi

Путін наказав російському уряду запровадити санкції проти України 22.10.2018

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким постановив запровадити санкції проти України через її "недружні дії щодо громадян та підприємств РФ".

Реклама

Докладно

Анґела Меркель

Погляд з Брюсселя: Європа без Меркель можлива

У Євросоюзі поступовий відхід канцлерки ФРН Анґели Меркель від влади розглядають як шанс. 

Як в Україні заощадити на утепленні житла?

Утеплення житла: як і в кого отримати кредит? (відео)

Утеплюючи оселю, можна заощадити до 70%, якщо скористатись програмами підвищення енергоефективності. Ось як це працює. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  