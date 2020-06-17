 У МОЗ України впевнені, що епідемія посилюється через недотримання правил | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.06.2020

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Новини

У МОЗ України впевнені, що епідемія посилюється через недотримання правил

Глава МОЗ України заявив, що кількість нових інфікувань COVID-19 зростає, бо люди не дотримуються правил карантину. Найбільше проблем бачать з громадським транспортом, де постійно порушуються дистанція та масковий режим.

Кількість нових випадків коронавірусу в України б'є рекорди

Кількість нових випадків коронавірусу в України б'є рекорди

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що кількість нових інфікувань COVID-19 збільшується, оскільки українці не дотримуються карантинних правил. Про це він заявив під час селекторної наради щодо запобігання поширенню COVID-19, передає пресслужба Офісу президента України.

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Водночас у Міністерстві внутрішніх справ України найбільше проблем бачать з громадським транспортом, де постійно порушуються дистанція та масковий режим. Також проблеми існують зі скупченнями людей. Загалом уже накладено штрафів за недотримання карантинних правил на понад п'ять мільйонів гривень. За останні три дні втричі зросла кількість штрафів для підприємств і закладів, які порушують карантин.

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Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко заявив, що цього тижня була збільшена кількість інспекторів, які проводять перевірку закладів і роз'яснюють населенню необхідність дотримання карантинних заходів, з 700 до 2500 осіб.

Нагадаємо, протягом 24 червня в Україні була підтверджена рекордна кількість нових випадків коронавірусу - 994. 

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