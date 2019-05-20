У МЗС ФРН назвали "логічним" рішення Зеленського розпустити Раду

У міністерстві закордонних справ Німеччини з розумінням поставилися до рішення президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради України та оголошення позачергових виборів. Як заявив у понеділок, 20 травня, речник німецького МЗС, парламентські вибори все одно відбулися б у жовтні.

За словами речника, "на перший погляд виглядає логічним", що зараз є спроби "підкріпити" мандат нового президента Зеленського "за допомогою парламентських виборів".

Крім того, речник уряду пояснив, що рішення відправити на інавгурацію Зеленського колишнього президента ФРН Крістіана Вульффа (Christian Wulff) було продиктоване в тому числі дуже малим проміжком часу з моменту визначення дати інавгурації і до самої події. Графік канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) був "уже дуже заповненим", зазначив представник уряду і наголосив, що Німеччина була представлена на дуже високому рівні.

У Єврокомісії готові до будь-якого рішення

У той же час у Єврокомісії обіцяють підтримати будь-яке рішення українського президента щодо діяльності Верховної Ради. "Ми з свого боку підтримаємо рішення, яке буде відповідати волі українського народу і Конституції", - заявив віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович під час брифінгу в Києві раніше в понеділок, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

При цьому Шефчович зазначив, що для Євросоюзу пріоритетом залишається збереження того рівня демократії, який був продемонстрований під час передвиборчої кампанії.

Як повідомлялося, раніше в понеділок Зеленський склав присягу президента України під час урочистого засідання Верховної Ради. Під час свого виступу він заявив про розпуск українського парламенту та закликав парламентарів звільнити голову СБУ, генерального прокурора та міністра оборони України. Крім того, подати у відставку Зеленський закликав членів українського уряду. Між тим, в Україні тривають суперечки, чи є законодавчі підстави для розпуску Верховної Ради.

Також повідомлялося, що Німеччина висловила Зеленському підтримку в проведенні реформ.