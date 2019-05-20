 У МЗС ФРН назвали ″логічним″ рішення Зеленського розпустити Раду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У МЗС ФРН назвали "логічним" рішення Зеленського розпустити Раду

Рішення президента України Володимира Зеленського розпустити Верховну Раду в МЗС Німеччини назвали "на перший погляд логічним". Вибори все одно б відбули в жовтні, наголосили у відомстві.

Володимир Зеленський оголосив про розпуск Ради (фото з архіву)

Володимир Зеленський оголосив про розпуск Ради (фото з архіву)

У міністерстві закордонних справ Німеччини з розумінням поставилися до рішення президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради України та оголошення позачергових виборів. Як заявив у понеділок, 20 травня, речник німецького МЗС, парламентські вибори все одно відбулися б у жовтні.

За словами речника, "на перший погляд виглядає логічним", що зараз є спроби "підкріпити" мандат нового президента Зеленського "за допомогою парламентських виборів".

Крім того, речник уряду пояснив, що рішення відправити на інавгурацію Зеленського колишнього президента ФРН Крістіана Вульффа (Christian Wulff) було продиктоване в тому числі дуже малим проміжком часу з моменту визначення дати інавгурації і до самої події. Графік канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) був "уже дуже заповненим", зазначив представник уряду і наголосив, що Німеччина була представлена на дуже високому рівні.

DW.COM

Глава української держави Володимир Зеленський провів урочисту зустріч з представниками іноземних делегацій, які прибули на його інавгурацію, і подякував їм за допомогу. (20.05.2019)

Президент України Володимир Зеленський розпустив Верховну Раду та пообіцяв завершити війну на Донбасі. (20.05.2019)

У Верховній Раді відбулась інавгурація президента Володимира Зеленського. Після церемонії він у Маріїнському палаці зустрінеться з іноземними делегаціями. (20.05.2019)

У Єврокомісії готові до будь-якого рішення

У той же час у Єврокомісії обіцяють підтримати будь-яке рішення українського президента щодо діяльності Верховної Ради. "Ми з свого боку підтримаємо рішення, яке буде відповідати волі українського народу і Конституції", - заявив віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович під час брифінгу в Києві раніше в понеділок, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

При цьому Шефчович зазначив, що для Євросоюзу пріоритетом залишається збереження того рівня демократії, який був продемонстрований під час передвиборчої кампанії. 

Як повідомлялося, раніше в понеділок Зеленський склав присягу президента України під час урочистого засідання Верховної Ради. Під час свого виступу він заявив про розпуск українського парламенту та закликав парламентарів звільнити голову СБУ, генерального прокурора та міністра оборони України. Крім того, подати у відставку Зеленський закликав членів українського уряду. Між тим, в Україні тривають суперечки, чи є законодавчі підстави для розпуску Верховної Ради.

Також повідомлялося, що Німеччина висловила Зеленському підтримку в проведенні реформ.

Дивитись відео 03:01

Що хоче, а що зможе Зеленський у перші 100 днів? (20.05.2019)

Аудіо й відео до теми

Що хоче, а що зможе Зеленський у перші 100 днів? (20.05.2019)  

Реклама

Докладно

Фрагмент відео з Йоганном Ґуденусом (л) і Гайнцом-Крістіаном Штрахе (п)

Австрія: що відомо про скандал з ультраправими політиками

Основні факти про те, як відео з "багатою росіянкою" спровокувало політичну кризу в Австрії.  

Huawei не зможе використовувати сервіси та програми Google

Reuters: Google заблокує всі оновлення для Huawei

Huawei не зможе використовувати сервіси та програми Google, оскільки в США компанію внесли в чорний список.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  