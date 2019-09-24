 У МЗС ФРН заперечили, що видають візи власникам паспортів РФ з Донбасу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.09.2019

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Новини

У МЗС ФРН заперечили, що видають візи власникам паспортів РФ з Донбасу

Німецьке МЗС спростувало публікацію в газеті Bild, згідно з якою Берлін нібито не відрізняє звичайні паспорти громадян РФ від тих, які видають мешканцям тимчасово окупованих територій українського Донбасу.

російські паспорти, паспорт громадянина РФ

Жителі непідконтрольних Києву районів Донбасу можуть тепер отримувати російські паспорти

Міністерство закордонних справ Німеччини спростувало повідомлення німецької газети Bild про те, що німецький уряд не розрізняє відмінностей між звичайними паспортами громадян Росії і тими, які, згідно з указом президента РФ Володимира Путіна, видають з квітня цього року мешканцям підконтрольних проросійським сепаратистам територій українського Донбасу. Як випливає з відповіді на запит DW у вівторок, 24 вересня, в німецькому дипломатичному відомстві не знають жодного випадку, коли власники подібних паспортів отримали б візи. У МЗС нагадали, що в той же час жителі територій, підконтрольних сепаратистам, можуть звернутися за українським паспортом і в'їхати на територію Німеччини без візи.

"Німеччина веде переговори на рівні ЄС про те, як поводитися з паспортами, виданими на Сході України. Технічні деталі такої схеми ще належить уточнити", - відзначили в МЗС ФРН. У німецькому дипломатичному відомстві нагадали, що позиція офіційного Берліна з цього питання повністю відповідає заяві, ухваленій на саміті ЄС-Україна 10 липня 2019 року. У ній було зазначено: "ЄС в тісній координації зі своїми міжнародними партнерами готовий розглянути подальші варіанти, у тому числі невизнання російських паспортів, виданих з порушенням Мінських угод".

DW.COM

ЄС працює над рекомендаціями щодо ідентифікації та можливого невизнання паспортів, виданих Росією мешканцям ОРДЛО. Планується і врегулювати питання щодо видачі віз власникам таких документів. (08.08.2019)

Якщо жителі Донецької і Луганської областей не були раніше громадянами РФ, їхні "нові" російські паспорти не визнаватимуться Естонією. (05.08.2019)

Паспортні укази Путіна порушують суверенітет України

У той же час в МЗС ФРН нагадали, що Німеччина разом зі своїми партнерами по Євросоюзу беззастережно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Німеччина засуджує декрети президента РФ щодо спрощеного надання російського громадянства жителям Луганської та Донецької областей. Вони суперечать духу і цілям мінських домовленостей і є порушенням суверенітету України, відзначили в берлінському зовнішньополітичному відомстві.

Ще раніше, відповідаючи на запит DW 25 квітня 2019 року, в МЗС Німеччини назвали указ Путіна, згідно з яким жителі самопроголошених Донецької і Луганської "народних республік" зможуть отримувати громадянство РФ за спрощеною процедурою, таким, що суперечить "духу і цілям досягнутих в Мінську домовленостей". Це рішення, на думку зовнішньополітичного відомства ФРН, веде до загострення ситуації на Донбасі і жодним чином не може допомогти деескалації конфлікту.

Газета Bild: Берлін чекає загальноєвропейського рішення

Нагадаємо, газета Bild 24 вересня повідомила, що за майже півроку, що минули після путінського паспортного указу, МЗС Німеччини видало власникам російських паспортів близько 100 тисяч віз. При цьому неможливо відповісти, скільки з цих паспортів належать жителям непідконтрольних районів Луганської та Донецької областей.

При цьому видання посилалося на інформацію, отриману від доповідачки по Україні і Росії від фракції Вільної демократичної партії (ВДП) у Бундестазі Ренати Альт (Renata Alt). Політикиня заявила Bild, що подібні дії федерального уряду, який на словах всіляко підтримує українську владу, "підривають всі зусилля щодо деескалації конфлікту і пошуку миру в Україні".

Як зазначає німецьке видання, в той час як Естонія не визнає путінські паспорти, видані жителям Донбасу, Берлін чекає загальноєвропейського вирішення проблеми.

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Українські паспорти для росіян: чим це загрожує Україні (14.08.2019)

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