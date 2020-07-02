 У МВФ нагадали, що НБУ перебуває в центрі програми підтримки України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2020

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Новини

У МВФ нагадали, що НБУ перебуває в центрі програми підтримки України

Підрив незалежності Національного банку України може стати великим кроком назад, додали посли G7. Глава НБУ напередодні подав у відставку через "політичний тиск".

Офіс МВФ у Вашингтоні

Офіс МВФ у Вашингтоні

Міжнародний валютний фонд (МВФ) наголосив на здобутках Національного банку України під керівництвом Якова Смолія та очікує, що його наступник також забезпечить незалежність НБУ. Про це йдеться у заяві речника МВФ, оприлюдненій у четвер, 2 липня.

"Ми зауважили заяву про звільнення, подану головою НБУ Смолієм. Під його керівництвом в Україні будо досягнуто істотних звершень у забезпеченні ціновоі стабільності, що наочно продемонструвало ключову роль незалежного центрального банку у сучасній макроекономічній політиці", - цитує речника МВФ агенція Reuters.

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"Саме тому незалежність НБУ перебуває в центрі програми, що підтримується МВФ, і ця незалежність має бути забезпечена і наступником голови", - наголосили у МВФ.

Посли G7 застерігають

Посли країн Великої сімки (G7), зважаючи на прохання про відставку Смолія з огляду на "політичний тиск", відзначили, що "підрив незалежності НБУ може стати великим кроком назад".

"Незалежний Нацбанк - фундаментальне досягнення для України, що зменшило корупцію, сприяло зростанню і врятувало збанкрутілий банківський сектор, - ідеться в заяві послів G7, опублікованій в Twitter. - Підрив цього надважливого інституту був би великим кроком назад і поставив би під загрозу надійність реформ України і їх підтримку".

Як повідомлялось, ввечері 1 липня глава НБУ Яків Смолій подав заяву про відставку, яку пояснив "здійсненням систематичного політичного тиску". "Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні", - заявив Смолій, пояснюючи мотиви свого рішення.

Президент України Володимир Зеленський вже вніс до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Смолія.

Звільнення одразу після траншу МВФ

10 червня МВФ затвердив 18-місячну програму підтримки України на 5 мільярдів доларів. Ключовим пріоритетом спрівпраці у рамках програми визнали, зокрема, забезпечення сталої незалежності Національного банку і гнучкого обмінного курсу. Уже 12 червня за цією програмою Україна отримала перший транш від МВФ обсягом у 2,1 мільярда доларів США.

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