У Маріуполі застрелили колишнього бойовика самопроголошеної "ДНР"

Невідомі особи в понеділок, 16 вересня, застрелили в Маріуполі чоловіка, який притягувався до відповідальності за участь у незаконних збройних формуваннях. Про це повідомив на своєму сайті Центральний відділ поліції Донецької області.

За даними українських ЗМІ, вбитий - 28-річний колишній бойовик так званої самопроголошеної "Донецької народної республіки" (ДНР) Роман Джумаєв, який перебував під домашнім арештом.

Про постріли у квартирі багатоповерхівки поліції повідомила сусідка. Слідчо-оперативна група знайшла тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. За попередніми даними, близько 11:30 за місцевим часом невідомі подзвонили у двері, а коли чоловік відчинив, застрелили його. Поліція попередньо розглядає подію як умисне вбивство.

"Чоловік помер до приїзду "швидкої". За попередніми даними, в бойовика вистрілили сім разів", - повідомило місцеве онлайн-видання 0629 із посиланням на власні джерела.