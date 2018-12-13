 У Маріуполі застрелили колишнього бойовика самопроголошеної ″ДНР″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.09.2019

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Новини

У Маріуполі застрелили колишнього бойовика самопроголошеної "ДНР"

Убитий у Маріуполі 28-річний колишній бойовик так званої самопроголошеної "Донецької народної республіки" Роман Джумаєв перебував під домашнім арештом.

Проросійський бойовик у Донецьку. Фото з архіву (2015 рік)

Проросійський бойовик у Донецьку. Фото з архіву (2015 рік)

Невідомі особи в понеділок, 16 вересня, застрелили в Маріуполі чоловіка, який притягувався до відповідальності за участь у незаконних збройних формуваннях. Про це повідомив на своєму сайті Центральний відділ поліції Донецької області.

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За даними українських ЗМІ, вбитий - 28-річний колишній бойовик так званої самопроголошеної "Донецької народної республіки" (ДНР) Роман Джумаєв, який перебував під домашнім арештом.

Про постріли у квартирі багатоповерхівки поліції повідомила сусідка. Слідчо-оперативна група знайшла тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. За попередніми даними, близько 11:30 за місцевим часом невідомі подзвонили у двері, а коли чоловік відчинив, застрелили його. Поліція попередньо розглядає подію як умисне вбивство.

"Чоловік помер до приїзду "швидкої". За попередніми даними, в бойовика вистрілили сім разів", - повідомило місцеве онлайн-видання 0629 із посиланням на власні джерела.

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