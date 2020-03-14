У Марші патріотів до Дня добровольця в Києві взяли участь близько 5 тисяч осіб

Близько 5 тисяч осіб взяли участь у Марші патріотів у центрі Києва, який пройшов у суботу, 14 березня, з нагоди Дня українського добровольця. Таку оцінку кількості учасників маршу містить повідомлення пресслужби поліції Києва.

"У зв'язку із запланованими акціями сьогодні наряди правоохоронців працюють у посиленому режимі. Грубих порушень зафіксовано не було. Організатори акцій заздалегідь повідомили про маршрут прямування, тому правоохоронці супроводжували їх, забезпечуючи проходження колони. Загалом у заходах взяли участь близько 5 тисяч осіб", - повідомляється на сайті поліції Києва.

Зазначається, що залучені до охорони порядку співробітники Національної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України і рятувальники несли службу в медичних масках.

Марш відбувся попри запровадження карантину в столиці України. У акції взяли участь, зокрема, ветерани ДУК “Правий сектор”, батальйонів “Азов” і “Донбас”, інших добровольчих формувань.

О 10-й годині у Михайлівському соборі відслужили панахиду за загиблими під час бойових дій на Донбасі. Після цього учасники маршу вирушили з Михайлівської площі до будівлі Офісу президента, вигукуючи гасла “Ні - капітуляції!”, “Слава добровольцям” тощо. Вони висунули вимоги до президента України, уряду, Верховної Ради, закликавши "припинити політику капітуляції" та не досягати "жодних домовленостей з ворогом за рахунок інтересів України".

Учасники маршу провели мітинг біля будівлі Офісу президента

Як повідомлялося, цього тижня Тристороння контактна группа у Мінську підписала домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія у статусі гаранта-спостерігача виявилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що, за домовленостями, на цих пунктах може будуватися "розведення сил і засобів", але вони не надають прав і визнання представникам ОРДЛО.

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Офіс президента з посиланням на Єрмака наголосив, що Україна "не веде й не вестиме переговори з бойовиками ОРДЛО".

14 березня в Україні відзначають День українського добровольця, встановлений у січні 2017 року. Саме цього дня шість років тому перші 500 бійців-добровольців "Самооборони Майдану" прибули у Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону.