У Марокко сотні мігрантів перевезли з півночі на південь країни

Влада Марокко перевезла сотні мігрантів з розташованих на півночі районів до південних регіонів країни. Про це в неділю, 12 серпня, повідомили представники правозахисної організацій AMDH, передає інформагенція dpa.

Більшість переселених мігрантів походили з країн, розташованих на південь від пустелі Сахара.

Загалом з середини минулого тижня в регіонах на півночі Марокко, розташованих поблизу узбережжя й іспанського ексклаву Мелілья, тривають затримання та арешти біженців. Правозахисники називають ці дії незаконними. Силовики також зруйнували розташовані у лісах неподалік Мелільї табори біженців. У містах Надор та Танжер поліція проводить облави з метою виявити та затримати мігрантів, запевняють правозахисники.

Останнім часом у Марокко спостерігається дедалі більший притік мігрантів, чия кінцева мета - Євросоюз. Цього року, за даними ООН, до Іспанії з Марокко потрапили понад 28 тисяч шукачів притулку - стільки ж, скільки за увесь минулий рік.

Напередодні канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) під час візиту до Іспанії пообіцяла Мадриду підтримку в зусиллях, спрямованих на скорочення притоку мігрантів з Африки Середземним морем.