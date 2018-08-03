 У Марокко сотні мігрантів перевезли з півночі на південь країни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У Марокко сотні мігрантів перевезли з півночі на південь країни

У Марокко силовики перевезли сотні мігрантів з півночі країни в південні регіони. Там перебувають переважно ті, хто хоче шукати притулку в Іспанії. Правозахисники говорять про порушення прав людини.

Табір мігрантів у лісах неподалік Надора

Табір мігрантів у лісах неподалік Надора

Влада Марокко перевезла сотні мігрантів з розташованих на півночі районів до південних регіонів країни. Про це в неділю, 12 серпня, повідомили представники правозахисної організацій AMDH, передає інформагенція dpa.

Більшість переселених мігрантів походили з країн, розташованих на південь від пустелі Сахара.

Загалом з середини минулого тижня в регіонах на півночі Марокко, розташованих поблизу узбережжя й іспанського ексклаву Мелілья, тривають затримання та арешти біженців. Правозахисники називають ці дії незаконними. Силовики також зруйнували розташовані у лісах неподалік Мелільї табори біженців. У містах Надор та Танжер поліція проводить облави з метою виявити та затримати мігрантів, запевняють правозахисники.

Останнім часом у Марокко спостерігається дедалі більший притік мігрантів, чия кінцева мета - Євросоюз. Цього року, за даними ООН, до Іспанії з Марокко потрапили понад 28 тисяч шукачів притулку - стільки ж, скільки за увесь минулий рік.

Напередодні канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) під час візиту до Іспанії пообіцяла Мадриду підтримку в зусиллях, спрямованих на скорочення притоку мігрантів з Африки Середземним морем.

Дивитись відео 01:43
Now live
01:43 хв

Меркель і біженці: від відкритих дверей до закритих кордонів? (06.07.2018)

DW.COM

Анґела Меркель: Система прийому біженців у ЄС нежиттєздатна

Дублінська система, яка визначає правила прийому біженців у ЄС, нині не здатна функціонувати, вважає Меркель. Іспанія тим часом потерпає від потоку мігрантів з Африки. (11.08.2018)  

Уряд ФРН визнав Грузію та три північноафриканські країни "безпечними"

Уряд ФРН визнав Алжир, Туніс, Марокко, а також Грузію "безпечними країнами" походження. Це рішення має значно спростити та прискорити процедуру видворення небажаних мігрантів з ФРН. (18.07.2018)  

Сотні біженців прорвалися до іспанського ексклаву в Північній Африці

Близько 400 осіб нелегально прорвалися через шестиметровий паркан, яким на території Марокко огороджений іспанський ексклав Сеута, та напали на правоохоронців. Багато людей отримали поранення. (26.07.2018)  

Аудіо й відео до теми

Меркель і біженці: від відкритих дверей до закритих кордонів? (06.07.2018)  

Також за темою

Merkel trifft Spaniens Premier Pedro Sanchez

Анґела Меркель: Система прийому біженців у ЄС нежиттєздатна 11.08.2018

Дублінська система, яка визначає правила прийому біженців у ЄС, нині не здатна функціонувати, вважає Меркель. Іспанія тим часом потерпає від потоку мігрантів з Африки.

Spanien Flüchtlinge wartet nach Rettungsaktion

Іспанія за два дні врятувала щонайменше 1000 мігрантів 28.07.2018

Морська рятувальна служба Іспанії за два останні дні врятувала щонайменше тисячу мігрантів, які на човнах намагалися дістатись європейських берегів через Середземне море.

Marokko Migranten in der spnaischen Enklave Ceuta

Сотні біженців прорвалися до іспанського ексклаву в Північній Африці 26.07.2018

Близько 400 осіб нелегально прорвалися через шестиметровий паркан, яким на території Марокко огороджений іспанський ексклав Сеута, та напали на правоохоронців. Багато людей отримали поранення.

Докладно

Сервісу Airbnb виповнюється 10 років

10 років Airbnb: успіх, проблеми та їхнє подолання

Засновники Airbnb перевернули туристичну галузь догори дриґом. Популярному сервісу виповнюється 10 років.  

Санкції США проти Росії

У Росії сподіваються мінімізувати шкоду від санкцій США

У відповідь на можливі нові санкції США проти РФ Москва готує відмову від долара в торгових операціях. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  