У Македонії призначили референдум про зміну назви країни

На референдумі 30 вересня громадяни Македонії зможуть висловитися щодо зміни назви їхньої країни, а також щодо її можливого подальшого вступу до НАТО і ЄС.
Парламент Македонії призначив на 30 вересня референдум щодо питання членства країни в НАТО і ЄС, а також щодо угоди з Грецією про перейменування колишньої югославської республіки на Північну Македонію. У понеділок, 30 липня, пропозицію проведення референдуму підтримали 68 із 120 депутатів македонського парламенту. Представники опозиції не брали участі в голосуванні і взагалі були відсутніми на засіданні.
Нагадаємо, що 17 червня уряди Греції та Македонії домовилися щодо нової назви колишньої балканської республіки. Після підписання угоди у столиці Македонії пройшли акції протесту.
Незважаючи на це, 20 червня македонський парламент ратифікував угоду про зміну назви країни, а 5 липня парламент подолав вето президента Гьорге Іванова, який виступив проти угоди з Грецією. Після підписання угоди між двома країнами НАТО направив Македонії запрошення розпочати переговори про вступ до альянсу.