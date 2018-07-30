 У Македонії призначили референдум про зміну назви країни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.07.2018

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Новини

У Македонії призначили референдум про зміну назви країни

На референдумі 30 вересня громадяни Македонії зможуть висловитися щодо зміни назви їхньої країни, а також щодо її можливого подальшого вступу до НАТО і ЄС.

Парламент Македонії (архівне фото)

Парламент Македонії (архівне фото)

DW.COM

У МЗС Македонії не бачать підстав для перенесення міграційного тягаря країн-членів ЄС на країни Західних Балкан. Раніше від створення центрів з прийому біженців відмовилася Албанія. (12.07.2018)

Депутати македонського парламенту проголосували за подолання вето президента Гьорге Іванова щодо зміни назви країни на Республіка Північна Македонія. Погодити перейменування мають ще громадяни країни на референдумі. (05.07.2018)

Парламент Македонії призначив на 30 вересня референдум щодо питання членства країни в НАТО і ЄС, а також щодо угоди з Грецією про перейменування колишньої югославської республіки на Північну Македонію. У понеділок, 30 липня, пропозицію проведення референдуму підтримали 68 із 120 депутатів македонського парламенту. Представники опозиції не брали участі в голосуванні і взагалі були відсутніми на засіданні.

Нагадаємо, що 17 червня уряди Греції та Македонії домовилися щодо нової назви колишньої балканської республіки. Після підписання угоди у столиці Македонії пройшли акції протесту.

Незважаючи на це, 20 червня македонський парламент ратифікував угоду про зміну назви країни, а 5 липня парламент подолав вето президента Гьорге Іванова, який виступив проти угоди з Грецією. Після підписання угоди між двома країнами НАТО направив Македонії запрошення розпочати переговори про вступ до альянсу.

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