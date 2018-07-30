У Македонії призначили референдум про зміну назви країни

Парламент Македонії призначив на 30 вересня референдум щодо питання членства країни в НАТО і ЄС, а також щодо угоди з Грецією про перейменування колишньої югославської республіки на Північну Македонію. У понеділок, 30 липня, пропозицію проведення референдуму підтримали 68 із 120 депутатів македонського парламенту. Представники опозиції не брали участі в голосуванні і взагалі були відсутніми на засіданні.

Нагадаємо, що 17 червня уряди Греції та Македонії домовилися щодо нової назви колишньої балканської республіки. Після підписання угоди у столиці Македонії пройшли акції протесту.

Незважаючи на це, 20 червня македонський парламент ратифікував угоду про зміну назви країни, а 5 липня парламент подолав вето президента Гьорге Іванова, який виступив проти угоди з Грецією. Після підписання угоди між двома країнами НАТО направив Македонії запрошення розпочати переговори про вступ до альянсу.