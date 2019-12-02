У Мадриді розпочалась Кліматична конференція ООН

У Мадриді в понеділок, 2 грудня, розпочалася Кліматична конференція ООН (COP25). Під час відкриття заходу генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш виступив з вимогою перейти до рішучих дій на захист довкілля.

"Ми маємо показати, що серйозно налаштовані на те, щобприпинити нашу війну проти природи", - цитує генсека ООН агенція новин dpa. У питанні захисту довкілля, за словами очільника ООН, людство має обрати між шляхом "надії" та шляхом "капітуляції".

Кліматична конференція ООН триватиме в Мадриді з 2 до 13 грудня. У ній візьмуть участь близько 29 тисяч представників майже 200 держав світу. Серед учасників заявлені глави держав і урядів та міністри. Відвідає конференцію і шведська екоактивістка Грета Тунберг. Міністерка охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки ФРН Свенья Шульце (Svenja Schulze) має відвідати конференцію наступного тижня, інформує AFP.

На Конференції планується обговорити виконання умов Паризької угоди з захисту клімату, підписаної в 2015 році. Тоді 190 країн світу взяли на себе зобов'язання вживати заходів для того, щоб не допустити глобального потепління. Основна мета, позначена в Паризькій угоді, - скоротити викиди СО2 в атмосферу. Саме вони є причиною підвищення температури повітря на два градуси Цельсія і глобальної зміни клімату. Країни домовилися прагнути знизити цей показник до 1,5 градуса. Для досягнення цієї мети викиди в атмосферу до 2030 року мають впасти на 45 відсотків у порівнянні з показниками 2010 року.