 У Литві розпочалися військові навчання з протидії гібридним загрозам | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.03.2019

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Новини

У Литві розпочалися військові навчання з протидії гібридним загрозам

Близько 600 військових Литви візьмуть участь у навчаннях з протидії гібридним загрозам. До навчань залучені сили швидкого реагування, правоохоронці та добровольці.

Американські солдати під час військових навчань у Литві (архівне фото)

Американські солдати під час військових навчань у Литві (архівне фото)

У Литві в понеділок, 18 березня, розпочалися кількаденні військові навчання з протидії гібридним нападам. В них візьмуть участь близько 600 військових, аби відпрацювати реакцію на провокації та спроби дестабілізації, повідомляє агенція dpa.

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Захід недооцінює інформаційний вплив Росії, вважає міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс. Він також висловився на підтримку жорстких санкцій щодо Росії. (18.02.2019)

Нові підрозділи надшвидкого реагування "Вістря списа", створені НАТО у відповідь на російську загрозу, уперше проводять навчання. Солдати відпрацьовують бойові навички, зокрема, в Німеччині. (07.04.2015)

"За сценарієм, вороже налаштовані країни за допомогою гібридних і нетрадиційних елементів намагаються домогтися ескалації заворушень у Литві", - зазначив військовий речник, передає агенція BNS.

Окрім сил швидкого реагування, які були створені у Литві після анексії Росією українського Криму в 2014 році, в навчаннях візьмуть участь підрозділи поліції, прикордонників, пожежної охорони та добровольців. Маневри відбудуться у містах Алітус і Лаздіяй на півдні країни та прилеглих районах.

Гібридна війна поєднує традиційні військові засоби з прихованим, нерегулярним або навіть терористичним методами. Литва, яка межує з російською Калінінградською областю, почувається в особливій небезпеці через вірогідність військової інтервенції з боку Росії.

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