У Литві розпочалися військові навчання з протидії гібридним загрозам

У Литві в понеділок, 18 березня, розпочалися кількаденні військові навчання з протидії гібридним нападам. В них візьмуть участь близько 600 військових, аби відпрацювати реакцію на провокації та спроби дестабілізації, повідомляє агенція dpa.

"За сценарієм, вороже налаштовані країни за допомогою гібридних і нетрадиційних елементів намагаються домогтися ескалації заворушень у Литві", - зазначив військовий речник, передає агенція BNS.

Окрім сил швидкого реагування, які були створені у Литві після анексії Росією українського Криму в 2014 році, в навчаннях візьмуть участь підрозділи поліції, прикордонників, пожежної охорони та добровольців. Маневри відбудуться у містах Алітус і Лаздіяй на півдні країни та прилеглих районах.

Гібридна війна поєднує традиційні військові засоби з прихованим, нерегулярним або навіть терористичним методами. Литва, яка межує з російською Калінінградською областю, почувається в особливій небезпеці через вірогідність військової інтервенції з боку Росії.