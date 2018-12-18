У Литві затримали підозрюваних у шпигунстві на користь Росії

У Литві за підозру в шпигунстві на користь Росії затримали кількох людей. Ці особи виконували завдання російської розвідки і намагалися за допомогою своїх дій і контактів з позапарламентськими партіями впливати на політичні процеси в країні, заявив генеральний прокурор Литви Евалдас Пашиліс у середу, 19 грудня, у Вільнюсі, повідомляє агенція "Інтерфакс".

Пашіліс не уточнив кількості імовірних шпигунів, повідомивши, однак, що серед затриманих - колишній голова Соціалістичного народного фронту Альгірдас Палецкіс, який перебуває під вартою ще з жовтня нинішнього року.

Повідомляється також, що за незаконне зберігання зброї затримано колишнього лідера однієї з прорадянських молодіжних організацій - громадянина Росії Валерія Іванова. Влада зараз перевіряє його на приналежність до шпигунської мережі.

Генеральний комісар поліції Литви Лінас Пярванас заявив, що діяльність затриманих становила загрозу національній безпеці країни. Якби шпигунська мережа не була розкрита, то "Литві загрожувала б серйозна небезпека", сказав він. В ході обшуків у підозрюваних було вилучено велику кількість носіїв інформації. У Литві шпигунство карається позбавленням волі на термін від двох до десяти років.