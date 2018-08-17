 У Латвії розпочалися найбільші військові навчання за роки незалежності | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.08.2018

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Новини

У Латвії розпочалися найбільші військові навчання за роки незалежності

У військових навчаннях візьмуть участь понад 10 тисяч осіб. Серед іншого відпрацьовуватимуть протидію озброєним людям без розпізнавальних знаків.

Латвійські солдати під час навчань (фото з архіву)

Латвійські солдати під час навчань (фото з архіву)

У Латвії в понеділок, 20 серпня, розпочалися найбільші військові навчання за роки незалежності країни. За даними міністерства оборони Латвії, у маневрах під назвою Namejis візьмуть участь понад 10 тисяч осіб. До навчань, що триватимуть до 2 вересня, залучать регулярні підрозділи латвійської армії, а також добровольців, резервістів, прикордонників та поліцейських. Також у маневрах візьмуть участь армійські підрозділи з інших країн НАТО, інформує агенція dpa.

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У маневрах Saber Strike візьмуть участь близько 18 тисяч військовослужбовців країн-членів НАТО та партнерів військово-політичного блоку. Навчання триватимуть до 15 червня. (03.06.2018)

За одним зі сценаріїв навчань буде відпрацьовано протидію заворушенням у двох містах, які спричинили озброєні люди без розпізнавальних знаків.

"Національна оборонна структура буде випробувана на 100 відсотків", - заявив командувач збройними силами Латвії Леонідс Калниньш. "Ми не відпрацьовуватимемо сценарій проти якоїсь певної держави, а готуватимемо збройні сили країни до того, аби захистити Латвію від будь-якої загрози", - додав він. 

Після анексії Росією українського Криму та початку військового протистояння на Донбасі в Латвії, а також у  країнах-сусідках Литві та Естонії, ширилися побоювання щодо можливої агресії з боку РФ. Усі три країни Балтії є членами НАТО, який у відповідь на агресивну поведінку Росії розмістив у цих країнах та Польщі на ротаційній основі свої підрозділи.

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